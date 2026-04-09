„A betegek és családjuk sorsa függ attól, milyen gyorsan és milyen színvonalon kap valaki ellátást. Ez a fejlesztés nem lehet politikai alku tárgya, ez pártoktól független pécsi ügy” – szögezi le. Kifejti, hogy a központ Közép-Európa egyik legmodernebb intézménye lesz, ahol a szív-, az agyi és a végtagi érbetegségek diagnosztikáját és gondozását egy helyen végzik majd. Hozzáteszi: a tervezett ct- és mr-laborok érdemben csökkentik majd a várólistákat, s a legkorszerűbb technológia és a mesterséges intelligencia támogatja majd a biztonságos betegellátást.

Cziráki Attila hangsúlyozza: programjának legfontosabb pontja a teljes pécsi egészségügyi rendszer megújítása. Ennek első lépése a centrum felépítése, amit a déli klinikai tömb fejlesztése követne. „Pécsnek nem légből kapott szuper­kórházra, hanem átgondolt stratégiára van szüksége” – fogalmaz, megjegyezve, hogy ez a beruházás az egész régió biztonságát garantálná. Szerinte mindezért érdemes vállalni a képviselőséget;

azt mondja, azért kíván az Országgyűlésbe jutni, hogy elismert egészségügyi szakemberként harcoljon a pécsiek érdekeiért.

A professzor tervei között szerepel a kertvárosi rendelő­intézet megerősítése is. Indokoltnak tartja, hogy a város legnagyobb lakótelepén élők helyben jussanak minőségi ellátáshoz, ezért a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjával együttműködve visszatelepítené a legfontosabb szakrendeléseket a városrészbe. Emellett szorgalmazza a Hepp Ferenc Rehabilitációs és Regenerációs Központ megnyitását a teljes pécsi lakosság számára. Szerinte a főként élsportolók által használt világszínvonalú gépparknak minden rászoruló mozgásszervi beteget szolgálnia kellene.

A számos nemzetközi kutatási eredményt jegyző és a tudását orvosgenerációknak átadó professzor a napjai négyötödét tanítványai körében tölti. Úgy látja, alacsony az egyetemisták ösztöndíja. Somolyogva hozzáteszi: „azért is állok politikusnak, hogy a gyerekeimnek kevesebb zsebpénzt kelljen adnom: kiharcolom a magasabb ösztöndíjat”.