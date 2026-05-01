Ezt látnia kell: látványosan belezavarodott a válaszaiba a Tisza képviselője (VIDEÓ)

Dr. Kovács Áron, a Tisza Párt Baranya vármegye 02. számú egyéni választókerületének új országgyűlési képviselője interjút adott a Kontroll.hu-nak, amelynek egy részlete az Elemi.hu közösségi oldalán is megtekinthető. A leendő képviselő Vitézy Dáviddal, az új kormány közlekedési miniszterével utazott a komlói különvonaton. Az interjúrészlet alapján azonban úgy tűnt, a képviselő nem igazán volt tisztában azzal, miről beszél.

A politikus azzal kezdte mondandóját, hogy egy nosztalgiavonaton utaztak, majd hangsúlyozta: Baranya nem szeretne „nosztalgiavonatokkal” közlekedni. Hozzátette, a találkozás célja egyfajta „párbeszéd” megalapozása volt, majd a térség gazdasági átalakulását hozta szóba. Ezt követően ismét kiemelte, hogy nem szeretné, ha nosztalgiavonatokkal kellene utazniuk, ugyanakkor a vasutat fontos alternatívaként említette.