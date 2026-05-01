Ezt látnia kell: látványosan belezavarodott a válaszaiba a Tisza képviselője (VIDEÓ)

Lebukott Wáberer 100 milliós támogatásával Magyar Péter, most visszautalja
„Még a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/oligarchát kössenek hozzánk” – fogalmazott a leendő miniszterelnök.
Dr. Kovács Áron néhány perc alatt többször is megcáfolta önmagát.
Dr. Kovács Áron, a Tisza Párt Baranya vármegye 02. számú egyéni választókerületének új országgyűlési képviselője interjút adott a Kontroll.hu-nak, amelynek egy részlete az Elemi.hu közösségi oldalán is megtekinthető. A leendő képviselő Vitézy Dáviddal, az új kormány közlekedési miniszterével utazott a komlói különvonaton. Az interjúrészlet alapján azonban úgy tűnt, a képviselő nem igazán volt tisztában azzal, miről beszél.
A politikus azzal kezdte mondandóját, hogy egy nosztalgiavonaton utaztak, majd hangsúlyozta: Baranya nem szeretne „nosztalgiavonatokkal” közlekedni. Hozzátette, a találkozás célja egyfajta „párbeszéd” megalapozása volt, majd a térség gazdasági átalakulását hozta szóba. Ezt követően ismét kiemelte, hogy nem szeretné, ha nosztalgiavonatokkal kellene utazniuk, ugyanakkor a vasutat fontos alternatívaként említette.
A videó második felében újabb ellentmondások jelentek meg.
A riporter egy hosszasan összetett kérdést tett fel, amely Pécs „elszívóerejére” és annak közlekedési hatásaira utalt.
A képviselő válasza során először „problémásnak” nevezte a helyzetet, majd röviddel később már arról beszélt, hogy az mégsem jelent problémát. Később ismét ellentmondásba keveredett: hosszasan méltatta a térség buszos közlekedését, hangsúlyozva a rendelkezésre álló alternatívákat, majd irányt váltva arról beszélt, hogy Komlón nehéz munkát találni, és az egészségügyi ellátás is jórészt a megyeszékhelyen érhető el. Mindezek alapján kijelenthető, hogy a képviselő itt sem volt a helyzet magaslatán. A videót itt tekintheti meg.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép forrása: Facebook/Dr. Kovács Áron