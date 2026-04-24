Magyar Péter bejelentette: jön az Európai Unió zászlaja a Parlamentre – a tiszások kiborultak, miért maradhat a székely zászló is fent

Magyar Péter péntek reggel Facebook-oldalán jelentette be, hogy az Országgyűlés alakuló ülésén a magyar és a székely zászló mellé visszakerül az Európai Unió zászlaja is a Parlament homlokzatára.

Az uniós zászló 12 éve nem lobog a Parlamenten. Az Országgyűlés Hivatala korábban azzal indokolta az uniós zászló levételét, hogy az Európai Unió legtöbb tagállamában a nemzeti kormányzati épületeken tűzik ki az EU-zászlót, a nemzeti parlamenteken viszont nem.