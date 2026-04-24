04. 24.
péntek
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
tisza párt európai unió Magyar Péter zászló

Magyar Péter bejelentette: jön az Európai Unió zászlaja a Parlamentre – a tiszások kiborultak, miért maradhat a székely zászló is fent

2026. április 24. 10:21

Eddig csak a magyar és a székely zászló lobogott az Országház homlokzatán.

Magyar Péter péntek reggel Facebook-oldalán jelentette be, hogy az Országgyűlés alakuló ülésén a magyar és a székely zászló mellé visszakerül az Európai Unió zászlaja is a Parlament homlokzatára. 

Az uniós zászló 12 éve nem lobog a Parlamenten. Az Országgyűlés Hivatala korábban azzal indokolta az uniós zászló levételét, hogy az Európai Unió legtöbb tagállamában a nemzeti kormányzati épületeken tűzik ki az EU-zászlót, a nemzeti parlamenteken viszont nem.

A Tisza Párt hívei a kommentmezőben nagy elánnal lelkendeznek a döntés miatt, sokan azonban nem értik, mi keresnivalója van a székely zászlónak az Országházon.

A székelyt sose értettem! De ha már kint van, akkor minden hasonlónak kint kellene lenni”

– írta egyikük, míg egy másik hozzászóló felvetette: „Minek is kell a székely zászló? Figyelmeztetés, hogy kik szavaztak a Fideszre?”.

Nyitókép: Jászai Csaba/MTI
 

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Partikula
2026. április 24. 11:22
Ukrán zászlót is oda!!!
marosi
2026. április 24. 11:14 Szerkesztve
Magyar Péter nagyot bukhat, ha nem hallgat rá ! szim-patikus ✔ = 10 / 10 nekem Magyar Péter nagyot bukhat, ha nem hallgat rád! 2026. április 24. 10:44 • Szerkesztve Brüsszeliben oké, sőt ott is a helye, de a miénken? az olvasni érdemes folyt. alattam van valamennyivel --- Kár lenne másik oldalra tolni gyengébb bejegyzésekkel.
makapaka2
2026. április 24. 11:13
Lehet, hogy nemsokára kiteszik a szivárványos zászlót is.
schwabisch2026
2026. április 24. 11:10
"""magichorze 2026. április 24. 10:24 Szivárványos is kint lesz?""" Válasz: Igen, kint lesz! megtoldva! A közepén a rongynak két nagy kankós gecicsorgató fasz, "X" elrendezésben a szivárványos hányadékmező mértani közepére helyezve, ennek felső negyedében pedig egy kurva nagy , büdös bundásszar! Szerintem ez lenne a tökéletes heraldikus elképzelés!
