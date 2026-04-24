Magyar Péter bejelentette: jön az Európai Unió zászlaja a Parlamentre – a tiszások kiborultak, miért maradhat a székely zászló is fent

Így még nem nézett ki magyar kormány – de vajon kié lesz a valódi hatalom?
Rengeteg a kérdés a hamarosan hivatalba lépő kabinet kapcsán. Megnéztük milyen modellek voltak eddig Magyarországon.
Eddig csak a magyar és a székely zászló lobogott az Országház homlokzatán.
Magyar Péter péntek reggel Facebook-oldalán jelentette be, hogy az Országgyűlés alakuló ülésén a magyar és a székely zászló mellé visszakerül az Európai Unió zászlaja is a Parlament homlokzatára.
Az uniós zászló 12 éve nem lobog a Parlamenten. Az Országgyűlés Hivatala korábban azzal indokolta az uniós zászló levételét, hogy az Európai Unió legtöbb tagállamában a nemzeti kormányzati épületeken tűzik ki az EU-zászlót, a nemzeti parlamenteken viszont nem.
A Tisza Párt hívei a kommentmezőben nagy elánnal lelkendeznek a döntés miatt, sokan azonban nem értik, mi keresnivalója van a székely zászlónak az Országházon.
A székelyt sose értettem! De ha már kint van, akkor minden hasonlónak kint kellene lenni”
– írta egyikük, míg egy másik hozzászóló felvetette: „Minek is kell a székely zászló? Figyelmeztetés, hogy kik szavaztak a Fideszre?”.
