Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
Magyarország az utolsó pillanatban még felugrott a szakadék felé száguldó vonatra.
„Kedves jobboldali magyarok, nagy zűr lesz ebből!
Látom, úgy örülnek egyesek a Parlamentre visszakerült uniós zászlónak, mint én gyerekként a karácsonyi Legonak. És legalább ennyire örülnek Brüsszelben is, hiszen végre újra »csatlakozott« hozzájuk Magyarország.
Hát ez jó hír!
Különösen akkor, amikor azt olvasom, hogy egyre több nyugati óvodában tiltják be az anyák napi ünnepséget. (Több tagállamban ma, május 10-én van anyák napja, és nem május első vasárnapján, ahogy itthon).
Így döntött például egy osztrák óvoda vezetése is. Ott a héten már nem is tartottak anyák napi ünnepséget, a magyarázat szerint ugyanis az édesanyáknak szóló előadás sértette volna azoknak a gyerekeknek az érzékenységét, akik nem hagyományos családban nevelkednek.
Vagyis nincs anyukájuk.
Nem elhunyt, hanem nincs, nem is volt!
Az óvoda vezetése szerint a mai világban már nem úgy néznek ki a családok, hogy anyuka, apuka, gyerek(ek), hanem máshogy. Márpedig ehhez alkalmazkodni kell.
Sajnos a hagyományos anyák napi dalokban a gyerekek anyukákról énekelnek, ami az osztrák óvoda szerint kirekesztő dolog!
Mivel eddig gendersemleges anyák napi dalok még nem születtek, így muszáj volt lefújni az ünnepséget!
(Majdnem biztos vagyok benne, hogy valójában nem a nem hagyományos családok kérték az ünnepség betiltását, hanem szokás szerint túltolják a nyugat-európaiak a jóemberkedést.)
Emlékezhetünk, hogy más országokban a karácsonyi ünnepséget tiltották be a bevándorlók miatt.
De olyan is előfordul, hogy sportversenyeket nem rendeznek egy iskolában, mert nem tudják eldönteni, hogy a fiúnak született, lányként élő diákok kikkel versenyezzenek.
Nekünk jó lett volna megőriznünk a józan eszünket, de jött ez a fránya »rendszerváltás«.
Ahogy Bayer Zsolt fogalmazott: április 12-én Magyarország az utolsó pillanatban még felugrott a szakadék felé száguldó vonatra.”
