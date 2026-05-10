Ft
Ft
26°C
11°C
Ft
Ft
26°C
11°C
05. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
zászló parlament Európai Unió

Látom, úgy örülnek egyesek a Parlamentre visszakerült uniós zászlónak, mint én gyerekként a karácsonyi Legonak

2026. május 10. 21:11

Magyarország az utolsó pillanatban még felugrott a szakadék felé száguldó vonatra.

2026. május 10. 21:11
null
Németh Balázs
Németh Balázs
Facebook

„Kedves jobboldali magyarok, nagy zűr lesz ebből!

Látom, úgy örülnek egyesek a Parlamentre visszakerült uniós zászlónak, mint én gyerekként a karácsonyi Legonak. És legalább ennyire örülnek Brüsszelben is, hiszen végre újra »csatlakozott« hozzájuk Magyarország.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Hát ez jó hír!

Különösen akkor, amikor azt olvasom, hogy egyre több nyugati óvodában tiltják be az anyák napi ünnepséget. (Több tagállamban ma, május 10-én van anyák napja, és nem május első vasárnapján, ahogy itthon).

Így döntött például egy osztrák óvoda vezetése is. Ott a héten már nem is tartottak anyák napi ünnepséget, a magyarázat szerint ugyanis az édesanyáknak szóló előadás sértette volna azoknak a gyerekeknek az érzékenységét, akik nem hagyományos családban nevelkednek.

Vagyis nincs anyukájuk.

Nem elhunyt, hanem nincs, nem is volt!

Az óvoda vezetése szerint a mai világban már nem úgy néznek ki a családok, hogy anyuka, apuka, gyerek(ek), hanem máshogy. Márpedig ehhez alkalmazkodni kell. 

Sajnos a hagyományos anyák napi dalokban a gyerekek anyukákról énekelnek, ami az osztrák óvoda szerint kirekesztő dolog!

Mivel eddig gendersemleges anyák napi dalok még nem születtek, így muszáj volt lefújni az ünnepséget! 

(Majdnem biztos vagyok benne, hogy valójában nem a nem hagyományos családok kérték az ünnepség betiltását, hanem szokás szerint túltolják a nyugat-európaiak a jóemberkedést.)

Emlékezhetünk, hogy más országokban a karácsonyi ünnepséget tiltották be a bevándorlók miatt.

De olyan is előfordul, hogy sportversenyeket nem rendeznek egy iskolában, mert nem tudják eldönteni, hogy a fiúnak született, lányként élő diákok kikkel versenyezzenek.

Nekünk jó lett volna megőriznünk a józan eszünket, de jött ez a fránya »rendszerváltás«.

Ahogy Bayer Zsolt fogalmazott: április 12-én Magyarország az utolsó pillanatban még felugrott a szakadék felé száguldó vonatra.”

Nyitókép forrása: Czeglédi Zsolt / MTI

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fortissima
2026. május 10. 21:47
Klasszikussal; "Németh Balázs, a qurva a..ád!"
Válasz erre
0
0
sin-fej
•••
2026. május 10. 21:41 Szerkesztve
Tisza vizet öntsünk a pohárba. A Magyar kinek a szolgája? Mindenkin mindenben túltenni. Végletekig becsicskulni, nemzeti önbecsülést szolgaságra cserélni? Önkényesen elrendelni? Ennyit tud a hoppmester? Tiszás banda jól figyelj! Megnéztem a francia, majd a német parlamentet egyiken sincs EU-s zászló ! (a francia előtti zászlórudak egyikén a többiek mögött lobog) Kibaszott debla németzsidó nevű Forsthoffer bezzeg kompetenciáját átlépve nemzetgyalázón rendelkezhet? (és még ők csodálkoznak lázadáson, meg lágereken?)
Válasz erre
0
0
szim-patikus
•••
2026. május 10. 21:27 Szerkesztve
szim-patikus 2026. május 10. 02:42 • Szerkesztve Ej lobogó, lonogó Parlamentre mi való? Sír az ország, sír a háza Forsthoffer meggyalázta Érzékenyít a Gyurkó Szilvi szivárványost kell kitenni Roma banda igen derék lemaradt a cigánykerék Hisztit ver a büdös zsidó Dávid-csillag a rá való Demokratkusabb a taktika ha lesz rajta svasztika A vallásom nem ereszt el Kupolára nagy kereszt kell Tegyük mindet a csúcsára Ország-világ csúfjára. Táncol bohóc és sok pária Köztéri lett a demo-krácia Csak én vagyok szomorú Sírunkon nem lesz koszorú Kék zászlón leng sárga csillag A hoppmesterünk ezen vigad De gondban van a ravatalos Milyen nyelv lesz használatos?
Válasz erre
0
0
somfas
2026. május 10. 21:25
Egy hajóra kitűzött zászló a tulajdonos fennhatóságát fejezi ki. Gyalázat így becsicskulni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!