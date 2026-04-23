Több budapesti Tescotól is elbúcsúzhatunk

Április végén bezár két fővárosi áruházát a Tesco. Az egyik az újpesti Garam utcai, a másik a ferencvárosi (IX. kerületi) Soroksári úti üzlet. A vállalat nem hosszabbítja meg a bérleti szerződéseket, így mindkét bolt bezár. A döntést üzleti és fenntarthatósági szempontokkal indokolták, amelyben az is szerepet játszhatott, hogy mindössze két kilométerre, a Gács utcában (közismerten Váci úti Tesco) már működik egy nagyobb áruház.

A Soroksári úti üzlettel kapcsolatban a Tesco a HVG-nek megerősítette: az áruház épülete nem saját tulajdonuk, a bérleti szerződés hamarosan lejár, és nem hosszabbítják meg. Az áruház hosszú távon nem bizonyult gazdaságosan fenntarthatónak, elsősorban a kedvezőtlen elhelyezkedés miatt – a közvetlen lakóövezeti háttér hiánya jelentősen korlátozta a vásárlói forgalmat.