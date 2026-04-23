Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
04. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
folyadékmennyiség séta tanács orvos egészségmegőrzés gyümölcs

Nem attól kell félni, hogy a gyerek nem figyel ránk, hanem attól, hogy folyton figyel!

2026. április 23. 18:21

Ezért nagyon fontos a példamutatás az egészségmegőrzés terén is. Cukros üdítők helyett víz, több gyümölcs, zöldség és séta – néhány apró döntés hatalmas változásokat indíthat el a családban.

2026. április 23. 18:21
Kőnig Róbert
Kőnig Róbert

Hamarosan itt a nyár, és vele a hőség, de nemcsak ebben az időszakban nagyon fontos odafigyelni arra, hogy elég folyadékot fogyasszunk. Testünk nagy része vízből áll, és a megfelelő működéséhez is szükség van erre.

De persze egyáltalán nem mindegy, hogy milyen folyadékról van szó. Szomorú tény, hogy az általános iskolás gyerekek átlagos napi cukrosüdítő-fogyasztása elérheti a 3 dl-t, míg a középiskolásoké a fél litert is! Beszélgessünk arról a gyerekekkel, hogy a víz mennyire fontos, és mutassunk példát! 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ha a kicsik azt látják, hogy a felnőttek körülöttük vizet isznak, ők is szívesebben fogyasztják majd.

A régi mondás: napi egy alma az orvost távolt tartja, sem vesztett az érvényéből. Amit ma a gyerek megeszik, az holnapra beépül – nemcsak fizikailag, hanem szokásként is, és pontosan ez az, ami a leglényegesebb! A gyerekkori étkezési szokások ugyanis nagy részben meghatározzák a felnőttkori egészséget is. Ezért e téren is fontos, mit látnak tőlünk – hiszen a mintáinkat követik –, ahogyan az is, milyen apró szokások, kis napi fix pontok épülnek be náluk.

Pár bizonyított tény mindennek igazolására:

A rendszeres zöldség- és gyümölcsfogyasztás csökkenti a későbbi szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

A túl sok cukor és feldolgozott élelmiszer már gyerekkorban inzulinrezisztenciát okozhat!

Mindez nem azt jelenti, hogy minden pillanatban tökéletes étrend szükséges, de alapot és mintát adhatunk a gyerekeknek, hiszen mi, szülők vagyunk az ő elsődleges „tanáraik”. Vagyis, ahogy gyakran mondom, „ne attól féljetek, hogy a gyermeketek nem figyel rátok, hanem attól, hogy folyamatosan figyel benneteket!” 

Plusz egy jó tanács az egészség megőrzéséhez: séta minden mennyiségben! Ez a legegyszerűbb módja a testmozgásnak; semmilyen eszközt nem igényel, és bárki könnyedén beépítheti a mindennapjaiba. Például ha lift helyett a lépcsőt használjuk, munka után hazasétálunk buszozás helyett, vagy az erdőben barangolva töltünk el pár órát hétvégente; már ezekkel is rengeteg teszünk magunkért és a gyerekeinkért.

Néhány apró döntés óriási változásokat tud elindítani!

 

Nyitókép: Shutterstock
 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
•••
2026. április 23. 19:01 Szerkesztve
Mikor szokik le ez a sok túlokos ezekről az életviteli hegyibeszédekről? Inkább azzal foglalkoznának, törődnének, hogy a gyereket ne nézzék felnőttnek, hanem annak amire a kora predesztinálja! Hogy mobil helyet meséskönyvet adjanak a kezükbe, hogy a kíváncsi kérdéseikre értelmes feleletet adjanak, hogy rávegyék őket arra, hogy a tudást szeressék, hogy megmagyarázzák nekik, hogy a elvárt szabályok betartása nem ördögi találmány, hanem a hasznukra van, ahogy a tudás, a műveltség is, hogy a veleszületett képeségeiket korán elkezdjék fejleszteni, csiszolni, hogy a hosszútávú emlékezetüket érdemes kialakítani, stb, stb. S nem a klasszikus, évezredek óta kialakult étrend megváltoztatása az élet fő célja, hogy a cukor, só , az állati eredetű táplálék fogyasztása az emberre nézve is kötelező, mivel a mindenevő emlősök közé tartozunk biológiailag. Nem kell felülni a cikkben leírt modern marhaságoknak!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!