Radikális dizájnváltás: ezt minden magyar vásárló látni fogja

Hatalmas átalakítási hullám söpör végig az Aldi Süd bolthálózatán, amely közvetlenül érinti a magyarországi üzleteket is. A német diszkontlánc szakít az évtizedekig meghatározó, puritán és rideg bolti környezettel. A modernizáció célja a vásárlói élmény javítása, miközben a lánc továbbra is őrzi előkelő helyét az árversenyben.
Az Aldi Süd – amelyhez a magyarországi hálózat is tartozik – úgy döntött, hogy világszerte nyugdíjazza az eddigi, funkcionális, de sokszor barátságtalannak ható üzletbelsőt.
A Landini Associates ausztrál tervezőiroda által kidolgozott
új koncepció hátat fordít a szűk folyosóknak, a szürke polcoknak és a rideg neonfényeknek.
A cél egy olyan rugalmas, moduláris rendszer bevezetése, amely rögzített színekkel, betűtípusokkal és piktogramokkal operál, ugyanakkor képes alkalmazkodni a legkülönbözőbb épülettípusokhoz és üzletméretekhez.
A tervezők szerint a cél nem kevesebb, mint „újraalkotni a diszkont nyelvét”, és a hangsúlyt az árak mellett a vásárlási élményre helyezni.
A gigantikus projekt már a megvalósítás fázisába lépett: 2025 szeptembere óta egy floridai üzletben zajlik a tesztelés, az eredmények alapján pedig 2026 második negyedévétől a magyarországi boltokban is megkezdődhet a koncepció finomhangolása és az új arculat bevezetése.
A folyamat során az Aldi lecseréli az 1980-as és 1990-es évekből származó, elavult berendezéseit is. Ahogy egy kereskedelmi szakértő fogalmazott: „az Aldi alapjaiban változtatja meg üzleteit, hogy alkalmazkodjon az új vásárlási szokásokhoz.”
Az átalakítás tíz kulcspiacot érint kiemelten, és
bár a látvány radikálisan megváltozik, a lánc hatékonysága és olcsósága megmarad,
hiszen az Aldi Süd továbbra is a negyedik helyet foglalja el a legolcsóbb diszkontok rangsorában.
Nyitókép: Christoph Reichwein / AFP