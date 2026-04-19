Radikális dizájnváltás: ezt minden magyar vásárló látni fogja

A gigantikus projekt már a megvalósítás fázisába lépett: 2025 szeptembere óta egy floridai üzletben zajlik a tesztelés, az eredmények alapján pedig 2026 második negyedévétől a magyarországi boltokban is megkezdődhet a koncepció finomhangolása és az új arculat bevezetése.

A folyamat során az Aldi lecseréli az 1980-as és 1990-es évekből származó, elavult berendezéseit is. Ahogy egy kereskedelmi szakértő fogalmazott: „az Aldi alapjaiban változtatja meg üzleteit, hogy alkalmazkodjon az új vásárlási szokásokhoz.”

Az átalakítás tíz kulcspiacot érint kiemelten, és

bár a látvány radikálisan megváltozik, a lánc hatékonysága és olcsósága megmarad,

hiszen az Aldi Süd továbbra is a negyedik helyet foglalja el a legolcsóbb diszkontok rangsorában.