04. 19.
vasárnap
diszkontlánc magyarországi Aldi

Radikális dizájnváltás: ezt minden magyar vásárló látni fogja

2026. április 19. 12:03

Hatalmas átalakítási hullám söpör végig az Aldi Süd bolthálózatán, amely közvetlenül érinti a magyarországi üzleteket is. A német diszkontlánc szakít az évtizedekig meghatározó, puritán és rideg bolti környezettel. A modernizáció célja a vásárlói élmény javítása, miközben a lánc továbbra is őrzi előkelő helyét az árversenyben.

null

Az Aldi Süd – amelyhez a magyarországi hálózat is tartozik – úgy döntött, hogy világszerte nyugdíjazza az eddigi, funkcionális, de sokszor barátságtalannak ható üzletbelsőt. 

A Landini Associates ausztrál tervezőiroda által kidolgozott 

új koncepció hátat fordít a szűk folyosóknak, a szürke polcoknak és a rideg neonfényeknek. 

A cél egy olyan rugalmas, moduláris rendszer bevezetése, amely rögzített színekkel, betűtípusokkal és piktogramokkal operál, ugyanakkor képes alkalmazkodni a legkülönbözőbb épülettípusokhoz és üzletméretekhez. 

A tervezők szerint a cél nem kevesebb, mint „újraalkotni a diszkont nyelvét”, és a hangsúlyt az árak mellett a vásárlási élményre helyezni.

A gigantikus projekt már a megvalósítás fázisába lépett: 2025 szeptembere óta egy floridai üzletben zajlik a tesztelés, az eredmények alapján pedig 2026 második negyedévétől a magyarországi boltokban is megkezdődhet a koncepció finomhangolása és az új arculat bevezetése. 

A folyamat során az Aldi lecseréli az 1980-as és 1990-es évekből származó, elavult berendezéseit is. Ahogy egy kereskedelmi szakértő fogalmazott: „az Aldi alapjaiban változtatja meg üzleteit, hogy alkalmazkodjon az új vásárlási szokásokhoz.” 

Az átalakítás tíz kulcspiacot érint kiemelten, és 

bár a látvány radikálisan megváltozik, a lánc hatékonysága és olcsósága megmarad, 

hiszen az Aldi Süd továbbra is a negyedik helyet foglalja el a legolcsóbb diszkontok rangsorában.

Nyitókép: Christoph Reichwein / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
lendvaiildiko
2026. április 19. 14:05
Majd idehordjátok a német és az osztrák szemetet, az ott eladhatatlan termékeket. Se aldiba, se lidl-be nem járok. Azon gondolkodtam el - felszámolták a kisboltáhálózatokat, nyugati áruházláncokra bízták a kereskedést. A lakosságot kényszerítik rá, hogy saját autóikkal járjanak bevásárolni. Most, hogy elérkezik az urzula-kánaán, biciklivel jártunk, gyalogolunk és tömegközlekedünk: majd buszon visszük -e a havi élelmet távol lévő otthonainkba?
europész
2026. április 19. 13:35
Na ne mondjak,hogy olcsosag van az aldiban. Mar lassan ha a kozelebe megyek a penztarcam banja.
idojarasjelentes
2026. április 19. 12:40
FÜVET LEGALIZÁLÓ TÖRVÉNYEK VÁRHATÓK BRÜSSZEL FELŐL 1000 KM/ ÓRA SEBESSÉGGEL JÖNNEK
Mich99
2026. április 19. 12:19
A külalak változik, a szabadrablás marad.
