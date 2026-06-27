Ellentámadásba lendült Ukrajna, szétlőtték a volgográdi Titant

Egy orosz offenzívasorozatban meghalt Dnyipropetrovszk régióban egy nő, másik kettő pedig megsebesült – közölte Olekszandr Ganja, a terület katonai adminisztrációjának vezetője. Az orosz hadsereg legalább harminc drónnal, illetve légibombával mért csapást – fűzte hozzá.

Az észak-ukrajnai Szumiban meghalt egy férfi, mert dróntámadás érte a házát - közölte Oleg Grigorov, a terület katonai kormányzója. A régió egy másik pontján tíz ember sérülését okozta dróncsapás - tette hozzá.

Zaporizzsja városát is súlyos támadás érte, amelyben kilencen megsebesültek, köztük két gyermek. Súlyos anyagi kárt is okozott az offenzíva a polgári infrastruktúrában, egy lakóház részben megsemmisült – közölték a mentők.