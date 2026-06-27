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orosz hadsereg volodimir zelenszkij támadás rakéta

Ellentámadásba lendült Ukrajna, szétlőtték a volgográdi Titant

2026. június 27. 14:08

Egy orosz offenzívasorozatban meghalt Dnyipropetrovszk régióban egy nő, másik kettő pedig megsebesült.

2026. június 27. 14:08
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Ukrajna megtámadott egy fegyvergyárat az oroszországi Volgográdban szombat hajnalban – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Oroszország közben már második napja mért csapásokat az ukrán Naftohaz energetikai vállalat létesítményeire Poltava és Harkiv régiókban, valamint további orosz offenzívákban életét vesztette két ember, és huszonegy megsebesült ukrán jelentések szerint.

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Az ukrán elnök azt közölte, hogy szombat hajnalban Flamingo robotrepülőgépekkel támadták a volgográdi fegyvergyártó üzemet, ahol tüzérségi rendszereket és rakétavetőkhöz való alkatrészeket állítanak elő. A Titan-Barrikady gyárat több találat érte, és tűz ütött ki. A támadásnak Legkevesebb tíz sebesültje van. 

A Titan-Barrikady alkatrészeket készít az Iszkander, a Jarsz és a Topol-M rakétarendszerekhez, amelyek nukleáris fegyverek célba juttatására is képesek. Meg nem erősített értesülések szerint az üzem az új orosz közepes hatótávolságú rakéta, az Oresnyik gyártásában is részt vesz. Ezt a hangsebesség többszörösével haladó ballisztikus rakétát több robbanófejjel fel lehet szerelni, Moszkva már többször bevetette Ukrajna ellen.

Szerhij Koreckij, az energiaipari ukrán állami Naftohaz-csoport vezérigazgatója közölte, hogy péntek után szombaton is komoly orosz támadások érték a vállalat Poltava és Harkiv régiókban található termelési létesítményeit. A cégvezető szerint az orosz hadsereg legalább négy ballisztikus rakétát - köztük kazettás robbanófejjel felszerelt rakétákat -, valamint számos drónt vetett be a kritikus infrastruktúra elleni offenzívában. Ennek következtében a létesítményekben károk keletkeztek, de a támadásoknak nem volt áldozatuk.

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Egy orosz offenzívasorozatban meghalt Dnyipropetrovszk régióban egy nő, másik kettő pedig megsebesült – közölte Olekszandr Ganja, a terület katonai adminisztrációjának vezetője. Az orosz hadsereg legalább harminc drónnal, illetve légibombával mért csapást – fűzte hozzá.

Az észak-ukrajnai Szumiban meghalt egy férfi, mert dróntámadás érte a házát - közölte Oleg Grigorov, a terület katonai kormányzója. A régió egy másik pontján tíz ember sérülését okozta dróncsapás - tette hozzá.

Zaporizzsja városát is súlyos támadás érte, amelyben kilencen megsebesültek, köztük két gyermek. Súlyos anyagi kárt is okozott az offenzíva a polgári infrastruktúrában, egy lakóház részben megsemmisült – közölték a mentők.

(MTI)

Nyitókép: Ed JONES / AFP

 

Összesen 12 komment

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Hunnia
2026. június 27. 15:30
Erre az időszakra közel 30 éves háborút vetítettek előre. Jó lenne tudni, hogy honnan lehet számítani, mert akkor kalkulálhatnánk azzal, várhatóan meddig fog tartani? No persze másként is le lehetne ezt az őrületet zárni, mondjuk Putyin végre megemberelhetné magát, és eltörölhetné ezeket az ukrán orosz-zsidó patkányokat. Nem is értem, miért nem teszi? Vajon megtiltották neki a patkány fajtársai? Vagyis ezt sem lenne baj, ha tudnánk, azon túl, hogy a háború elején Putyin még tett egy olyan ígéretet, hogy nem fogja megölni... kár az ígéretért. De hogy a zongorista milyen bátor ... nem fél? Folyamatos a háborús uszítás, és olyan propagandát nyomnak, ez még a Pfizer szukának is becsületére válna.
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0
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obakapimaki
•••
2026. június 27. 15:21 Szerkesztve
Majd tűzzel kínálta a takonyszinű, drogos tömeggyilkos náci szardarab a hétfejű sárkányt és a darvakkal elrepültek boldogan délre.. Jó éjszakát gyerekek.. U.i.: Adjatok pízt, nem az aranybudimra kell. Az asszony aranybudijára.. 😂🤡💩💩🇺🇦💩💩
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europész
2026. június 27. 15:15
Nem értem mit ciciznek az oroszok?Még mindig áll a Dnyeperen 24 híd.Kijev felett a 15 Balatonnyira duzzasztott víztározó.Mi a francot budákolnak mindenféle dróncsapásokkal.Tessék már nekilátni a rendes háborónak.Ha ezeket nem tudják vagy nem akarják lerendezni akkor megérdemlik amit kapnak az ukránoktól.Itt már nem lehet arra hivatkozni,hogy a háború végeztével szükség lesz ezekre a léftesítményekre és majd jó lesz amikor a nyugati kapcsolatokhoz visszatérnek. Itt már végképp elromlott minden.Ha megmaradnak a hidak akkor a nyugat ugy is az oroszoktól rablott nyersanyagok elszállítására fogja ezeket használni főleg ha sikerül megrendíteni az orosz nagyságot valahogy.
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3
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eldorado
2026. június 27. 14:42
Többet is kell korrigálni ezen a Mandiner által átvett cikken: "Ellentámadásba lendült Ukrajna, szétlőtték a volgográdi Titant" Ha "tűz ütött ki" a gyárban, akkor ez még nem "szétlövés" - hülye ukránszopó főcím. "Ukrajna megtámadott egy fegyvergyárat az oroszországi Volgográdban" Nem Ukrajna támadta meg a fegyvergyárat, hanem a NATO, Ukrajna területéről. "Oresnyik... hangsebesség többszörösével haladó" Azért, annál jóval többel halad az Oreshnik ICBM, a hangsebesség több, mint 10X-ével. "Volodimir Zelenszkij ukrán elnök" Zelenszkij már nem elnök, legföljebb hatalmat bitorló vezető (imposztor).
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