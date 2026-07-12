Meghalt a Bon-Bon frontembere, Szolnoki Péter

Életének 57. évében, súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bon-Bon együttes énekese. A hírt a zenekar jelentette be vasárnap reggel közösségi oldalán.

A Bon-Bon a közleményében arra kérte a rajongókat, az ismerősöket, a barátokat és a sajtó képviselőit, hogy ezekben a nehéz napokban tartsák tiszteletben a család és a zenekar gyászát, részvétüket pedig a közösségi felületeken fejezzék ki.