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bon - bon szolnoki péter gyász

Meghalt a Bon-Bon frontembere, Szolnoki Péter

2026. július 12. 08:30

Az együttes mindenkit arra kér, hogy a közösségi médiában osztozzanak a gyászban.

2026. július 12. 08:30
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Életének 57. évében, súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bon-Bon együttes énekese. A hírt a zenekar jelentette be vasárnap reggel közösségi oldalán.

A Bon-Bon a közleményében arra kérte a rajongókat, az ismerősöket, a barátokat és a sajtó képviselőit, hogy ezekben a nehéz napokban tartsák tiszteletben a család és a zenekar gyászát, részvétüket pedig a közösségi felületeken fejezzék ki.

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„Az űr, amely most keletkezett, nem fejezhető ki szavakban, a fájdalom mérhetetlen a szívünkben” – írta a zenekar.

Szolnoki Péter a Bon-Bon meghatározó alakja volt, a formáció több népszerű slágerével vált ismertté a hazai könnyűzenei életben.

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 23 komment

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Sorrend:
daermon
2026. július 12. 11:42
Gyerekkoromban 3 háznyira laktak tőlünk. Nem voltunk haverok, de nagyon rendes srác volt mindig is! Nagyon sajnálom! :(
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0
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Nuttika
2026. július 12. 10:43
Még fiatal volt ehhez. Sajnos lehet sejteni, milyen típusú gyilkos kór vitte el ideje korán. Nyugodjék békében és kívánok vigaszt a családnak, barátoknak.
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1
0
astracf
2026. július 12. 10:37
R.I.P.
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3
0
Jean_Lannes
2026. július 12. 10:18
Nyugodjon békében.
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6
0
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