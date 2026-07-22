Olvasom, hogy a Telex egyik magát kormányfüggetlennek tartó újságírója a közösségi oldalán azon nevetgél, hogy a Fidesz szerint megszűnt a jogállam és a demokrácia Magyarországon.

Mindezt akkor teszi, amikor a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét személyre szabott, visszamenőleges hatályú törvénykezéssel eltiltották attól, hogy elinduljon a választáson vagy miniszterelnök lehessen. Amikor az államfőt személyre szabott Alaptörvény-módosítással távolították el a hivatalából. Amikor a legnagyobb ellenzéki párt honlapja és levelezési rendszere is leállt, mert a hatóságok lefoglalták a szervereit. Az elmúlt 16 évben ilyenre nem volt példa.