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Magyar Péter telex Deák Dániel

Az elmúlt 16 évben ilyenre nem volt példa

2026. július 22. 08:30

Képzeljük el a fordított helyzetet: ha a Fidesz tett volna hasonlót a Tiszával vagy Magyar Péterrel.

2026. július 22. 08:30
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Deák Dániel
Deák Dániel
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Olvasom, hogy a Telex egyik magát kormányfüggetlennek tartó újságírója a közösségi oldalán azon nevetgél, hogy a Fidesz szerint megszűnt a jogállam és a demokrácia Magyarországon.

Mindezt akkor teszi, amikor a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét személyre szabott, visszamenőleges hatályú törvénykezéssel eltiltották attól, hogy elinduljon a választáson vagy miniszterelnök lehessen. Amikor az államfőt személyre szabott Alaptörvény-módosítással távolították el a hivatalából. Amikor a legnagyobb ellenzéki párt honlapja és levelezési rendszere is leállt, mert a hatóságok lefoglalták a szervereit. Az elmúlt 16 évben ilyenre nem volt példa.

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Képzeljük el a fordított helyzetet: ha a Fidesz tett volna hasonlót a Tiszával vagy Magyar Péterrel. Vajon ugyanez a telexes újságíró akkor is nevetett volna? Vagy éppen a jogállam és a demokrácia végét emlegette volna? 

Tudom, a kérdések költőiek...

nyitókép: MTI/MTVA/Máthé Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 39 komment

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Sorrend:
Dixtroy
2026. július 22. 10:13
Igen, tényleg olyan mint a tatárjárás, csak éppen ez a trógermagyar járás. Meg a nézése, meg a csípójének a ringása.
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states-2
2026. július 22. 09:43
Túltolja a biciklit a rákosista pszichopata, aminek csak bukta lehet a vége, ahogy Gyurcsánynak is az lett. Pedig ehhez a drogoshoz képest kimondottan demokrata volt.
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1
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fernandvix
2026. július 22. 09:26
states-2 2026. július 22. 09:21 Nagy bukta lesz ennek a vége Az meg volt 04.12.én.
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0
3
states-2
2026. július 22. 09:21
Nagy bukta lesz ennek a vége, komcsik, a pszichopata rákosista ámokfutásának vége csak idő kérdése.
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5
0
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