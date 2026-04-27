Kegyetlen ostrom alá vette Ukrajnát az orosz drónhadsereg – egy szállodát is szétlőttek (VIDEÓ)

Az orosz hadsereg 94 csapásmérő és álcadrónnal támadott meg számos ukrán célpontot hétfőre virradóra. A légvédelem állítólag a drónok közel 80 százalékát elfogta, azonban Odesszában a kikötőt, lakóházakat és egy hotelt is találat ért, minek következtében sokan megsebesültek – jelentették ukrán katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 74 drónt hatástalanított az ország északi, keleti és déli régióiban, azonban 15 helyszínen 20 drón célba talált, 11 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján.