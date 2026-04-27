szálloda dróntámadás Ukrajna orosz-ukrán háború

Kegyetlen ostrom alá vette Ukrajnát az orosz drónhadsereg – egy szállodát is szétlőttek (VIDEÓ)

2026. április 27. 09:58

Egyszerre közel 100 drón lendült akcióba.

Az orosz hadsereg 94 csapásmérő és álcadrónnal támadott meg számos ukrán célpontot hétfőre virradóra. A légvédelem állítólag a drónok közel 80 százalékát elfogta, azonban Odesszában a kikötőt, lakóházakat és egy hotelt is találat ért, minek következtében sokan megsebesültek – jelentették ukrán katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 74 drónt hatástalanított az ország északi, keleti és déli régióiban, azonban 15 helyszínen 20 drón célba talált, 11 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján.

Az Unian arról írt, hogy április 27-ére virradóra újabb tömeges dróntámadás érte Odesszát és környékét. A csapásokban sok civil megsebesült, lakóépületekben és infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk. A reggeli adatok szerint 11 ember – köztük két gyerek – sebesült meg. Az ügyészség háborús bűncselekmények elkövetése miatt eljárást indított.

A legnagyobb károkat Primorszkij kerületben regisztrálták: lakóházak, egy szálloda és egyéb épületek rongálódtak meg a belvárosban.

Támadás érte Hadzsibejszij és Kijev kerületeit is, ahol többszintes lakóházakban, családi házakban és járművekben keletkeztek károk. A közüzemi szolgálatok több mint 250 munkatársa egész éjjel a helyszíneken dolgozott. A sebesültek minden szükséges orvosi ellátást megkapnak, a megrongálódott házak lakóinak pedig segítséget és tanácsadást nyújtanak a kártérítéssel kapcsolatban.

Az ukrán hírügynökség a tengeri kikötők igazgatásának sajtószolgálatának közleménye alapján arról is beszámolt, hogy újabb támadás érte a kikötői infrastruktúrát és a tengeri folyosó működését biztosító létesítményeket. A támadás következtében károk keletkeztek egy energetikai létesítményben a teherszállító terminál területén. Egy naurui zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajó kisebb mértékben megrongálódott, a fedélzeten keletkezett tüzet a legénység eloltotta, az eddig adatok szerint a tengerészek közül senki sem sebesült meg.

(MTI)

Nyitókép: X

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
yalaelnok
2026. április 27. 12:42
"Az ügyészség háborús bűncselekmények elkövetése miatt eljárást indított." Jogi eljárást indítottak a háború ellen.
Dixtroy
2026. április 27. 12:35
"Az ügyészség háborús bűncselekmények elkövetése miatt eljárást indított." Na, legalább humorérzékük van.
akitiosz
2026. április 27. 11:39
Ki használja a szállodákat Ukrajnában manapság? Hát persze, hogy a hadsereg! A szétlőtt szállodákban valahogyan minden sérült és áldozat katonai egyenruhában van.
picur66-2
2026. április 27. 11:33
már rég a földdel kellet volna egyenlővé tenni a szemét náci Ukrajnát, Putyin is csak piszmog, ahelyett hogy beba...na jópár Oresnyiket, letarolná, a maradék ukrán meg kussba, ezt rég megtehette volna már
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!