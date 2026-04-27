Kegyetlen ostrom alá vette Ukrajnát az orosz drónhadsereg – egy szállodát is szétlőttek (VIDEÓ)

Egyszerre közel 100 drón lendült akcióba.
Az orosz hadsereg 94 csapásmérő és álcadrónnal támadott meg számos ukrán célpontot hétfőre virradóra. A légvédelem állítólag a drónok közel 80 százalékát elfogta, azonban Odesszában a kikötőt, lakóházakat és egy hotelt is találat ért, minek következtében sokan megsebesültek – jelentették ukrán katonai és helyhatósági források.
Az előzetes adatok szerint a légvédelem 74 drónt hatástalanított az ország északi, keleti és déli régióiban, azonban 15 helyszínen 20 drón célba talált, 11 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján.
Az Unian arról írt, hogy április 27-ére virradóra újabb tömeges dróntámadás érte Odesszát és környékét. A csapásokban sok civil megsebesült, lakóépületekben és infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk. A reggeli adatok szerint 11 ember – köztük két gyerek – sebesült meg. Az ügyészség háborús bűncselekmények elkövetése miatt eljárást indított.
A legnagyobb károkat Primorszkij kerületben regisztrálták: lakóházak, egy szálloda és egyéb épületek rongálódtak meg a belvárosban.
Támadás érte Hadzsibejszij és Kijev kerületeit is, ahol többszintes lakóházakban, családi házakban és járművekben keletkeztek károk. A közüzemi szolgálatok több mint 250 munkatársa egész éjjel a helyszíneken dolgozott. A sebesültek minden szükséges orvosi ellátást megkapnak, a megrongálódott házak lakóinak pedig segítséget és tanácsadást nyújtanak a kártérítéssel kapcsolatban.
Az ukrán hírügynökség a tengeri kikötők igazgatásának sajtószolgálatának közleménye alapján arról is beszámolt, hogy újabb támadás érte a kikötői infrastruktúrát és a tengeri folyosó működését biztosító létesítményeket. A támadás következtében károk keletkeztek egy energetikai létesítményben a teherszállító terminál területén. Egy naurui zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajó kisebb mértékben megrongálódott, a fedélzeten keletkezett tüzet a legénység eloltotta, az eddig adatok szerint a tengerészek közül senki sem sebesült meg.
(MTI)
