repülőtér krím különleges egység ukrán biztonsági szolgálat szbu alfa támadás

Lángba borult a Krím: ukrán különleges egységek csaptak le éjjel

2026. április 26. 17:31

Az SZBU Alfa egysége drónokkal hajtott végre összehangolt csapásokat Szevasztopolban és a belbeki repülőtéren.

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka különleges műveletet hajtott végre az Ukrán Biztonsági Szolgálat, azaz az SZBU Alfa egysége a Krím félszigeten. A támadások célpontjai az orosz Fekete-tengeri flotta szevasztopoli haditengerészeti bázisa, valamint a Belbek katonai repülőtér voltak.

A beszámolók szerint a művelet során több katonai eszközt is találat ért.

 Az ukrán dróncsapások eltalálták a Jamal és a Filcsenkov nevű nagy partraszálló hajókat, valamint találat érte az Ivan Hursz felderítő hajót is. A művelet során egy MiG–31 típusú repülőgépet is eltaláltak.

Az UNIAN beszámolója szerint a célpontok között szerepelt a Fekete-tengeri flotta Lukomka kiképzőközpontja, a légvédelem rádiótechnikai felderítő törzse, valamint az MR–10M1 Misz–M1 radarállomás is. Emellett a belbeki repülőtér műszaki-üzemeltetési létesítményeit is támadás érte. Az SZBU megbízott vezetője, Jevgenyij Hmara a művelet kapcsán úgy fogalmazott, hogy az ilyen akciók célja az orosz katonai infrastruktúra kulcselemeinek – a flotta, a légierő, a felderítés és a légvédelem – módszeres gyengítése.

Hozzátette:

Ez nemcsak közvetlen technikai veszteségeket jelent, hanem az ellenség képességének rombolását is a térség ellenőrzésére, erőinek fedezésére és új támadások megtervezésére.”

A közlés szerint a hasonló műveletek addig folytatódnak, amíg Oroszország nem hagy fel az Ukrajna elleni katonai tevékenységgel.

Bitrex®
2026. április 26. 18:03
Basszanak már oda egy-két Oresnyiket Odesszára, Kijevre, hogy kő kövön ne maradjon.
