Lángba borult a Krím: ukrán különleges egységek csaptak le éjjel

Az ukrán dróncsapások eltalálták a Jamal és a Filcsenkov nevű nagy partraszálló hajókat, valamint találat érte az Ivan Hursz felderítő hajót is. A művelet során egy MiG–31 típusú repülőgépet is eltaláltak.

Az UNIAN beszámolója szerint a célpontok között szerepelt a Fekete-tengeri flotta Lukomka kiképzőközpontja, a légvédelem rádiótechnikai felderítő törzse, valamint az MR–10M1 Misz–M1 radarállomás is. Emellett a belbeki repülőtér műszaki-üzemeltetési létesítményeit is támadás érte. Az SZBU megbízott vezetője, Jevgenyij Hmara a művelet kapcsán úgy fogalmazott, hogy az ilyen akciók célja az orosz katonai infrastruktúra kulcselemeinek – a flotta, a légierő, a felderítés és a légvédelem – módszeres gyengítése.