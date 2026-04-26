Lángba borult a Krím: ukrán különleges egységek csaptak le éjjel

Elszabadult az erőszak Maliban: évek óta nem látott dzsihadista támadás rázta meg a lakosságot
A fővárost és több vidéki várost is elértek az egy időben végrehajtott fegyveres akciók.
Az SZBU Alfa egysége drónokkal hajtott végre összehangolt csapásokat Szevasztopolban és a belbeki repülőtéren.
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka különleges műveletet hajtott végre az Ukrán Biztonsági Szolgálat, azaz az SZBU Alfa egysége a Krím félszigeten. A támadások célpontjai az orosz Fekete-tengeri flotta szevasztopoli haditengerészeti bázisa, valamint a Belbek katonai repülőtér voltak.
A beszámolók szerint a művelet során több katonai eszközt is találat ért.
Az ukrán dróncsapások eltalálták a Jamal és a Filcsenkov nevű nagy partraszálló hajókat, valamint találat érte az Ivan Hursz felderítő hajót is. A művelet során egy MiG–31 típusú repülőgépet is eltaláltak.
Az UNIAN beszámolója szerint a célpontok között szerepelt a Fekete-tengeri flotta Lukomka kiképzőközpontja, a légvédelem rádiótechnikai felderítő törzse, valamint az MR–10M1 Misz–M1 radarállomás is. Emellett a belbeki repülőtér műszaki-üzemeltetési létesítményeit is támadás érte. Az SZBU megbízott vezetője, Jevgenyij Hmara a művelet kapcsán úgy fogalmazott, hogy az ilyen akciók célja az orosz katonai infrastruktúra kulcselemeinek – a flotta, a légierő, a felderítés és a légvédelem – módszeres gyengítése.
Hozzátette:
Ez nemcsak közvetlen technikai veszteségeket jelent, hanem az ellenség képességének rombolását is a térség ellenőrzésére, erőinek fedezésére és új támadások megtervezésére.”
A közlés szerint a hasonló műveletek addig folytatódnak, amíg Oroszország nem hagy fel az Ukrajna elleni katonai tevékenységgel.
Nyitókép forrása: Darya NAZAROVA / AFP