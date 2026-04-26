04. 26.
vasárnap
bbc mali bamako gao erőszak támadás dzsihadista

Elszabadult az erőszak Maliban: évek óta nem látott dzsihadista támadás rázta meg a lakosságot

2026. április 26. 16:21

A fővárost és több vidéki várost is elértek az egy időben végrehajtott fegyveres akciók.

null

Összehangolt fegyveres támadások sorozata rázta meg Malit: robbantások és lövöldözések történtek a fővárosban, Bamakoban, valamint több vidéki településen is – számolt be róla a BBC.

Ezt is ajánljuk a témában

A mali hadsereg szombaton közleményben erősítette meg a harcok tényét, hozzátéve, hogy a biztonsági erők nagy erőkkel dolgoznak a támadók visszaszorításán. A főváros közelében fekvő Katiban, ahol az ország egyik legfontosabb katonai bázisa található, szemtanúk robbanásokról és heves tűzharcról számoltak be. A hadsereg útlezárásokat állított fel a környéken, a repülőtérhez vezető utakon ellenőrzőpontokat létesítettek, és minden járművet átvizsgálnak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A bamakói nemzetközi repülőteret ideiglenesen lezárták, a városba tartó járatokat törölték. A beszámolók szerint az akciókat két különböző fegyveres csoport hajtotta végre egy időben. 

Az északi városokban, köztük Kidalban és Gaoban az Azawadi Felszabadítási Front (FLA) indított támadásokat. A szervezet célja egy független tuareg állam létrehozása.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezzel párhuzamosan az al-Kaidához köthető Dzsámaat Nuszrat al-Iszlám val-Muszlimín (JNIM) több ponton is csapást mért a kormányerőkre. Az FLA szóvivője, Mohamed Elmaouloud Ramadane a közösségi médiában azt állította, hogy erőik átvették az ellenőrzést Kidal felett, és már Gao központjában is jelen vannak. 

Állításai alátámasztására videófelvételeket is közzétett, amelyeken a mali hadsereg és orosz zsoldosok által használt kidali katonai tábor elfoglalása látható, valamint egy Gao közelében lelőtt katonai helikopter is feltűnik. Ezeket az információkat független forrásból egyelőre nem erősítették meg.

A mali hadsereg hivatalos közleményében „azonosítatlan terrorista csoportokkal” folyó harcokról számolt be, és azt közölte, hogy a helyzetet ellenőrzés alatt tartják, miközben egyes jelentések szerint a harcok továbbra is zajlanak.

Ezt is ajánljuk a témában

A történtekre nemzetközi reakciók is érkeztek. Az Afrikai Unió bizottságának elnöke „mély aggodalmát” fejezte ki és elítélte a támadásokat. Az Egyesült Államok szintén elítélte az offenzívát, a bamakói amerikai nagykövetség pedig arra szólította fel állampolgárait, hogy maradjanak biztonságos helyen. A brit külügyminisztérium arra kérte a briteket, hogy kerüljék a Maliba irányuló utazást.

Malit 2020 óta Assimi Goïta tábornok vezette katonai junta irányítja, amely államcsínnyel került hatalomra. 

A vezetés a biztonság helyreállítását ígérte, azonban az ENSZ békefenntartóinak és a francia csapatok kivonulása után az ország több térsége továbbra is instabil.

A kormány azóta orosz zsoldosokat vont be a biztonsági feladatokba, ennek ellenére Mali északi és keleti területeinek jelentős része továbbra sem áll teljes mértékben a központi hatalom ellenőrzése alatt.

Nyitókép forrása: AFP

