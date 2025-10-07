Loic Nego: „Különleges pillanat volt, hiszen nem Magyarországon születtem”

Nego: Mi hiányzott nekem az elmúlt évben Magyarországból? Minden!
„A család Franciaországban maradt, komolyan mondom, irigykedtek rám, hogy most ide jöhetek” – mondta a Nemzeti Sportnak a válogatott játékos.
A magyar válogatott védője őszintén mesélt arról, mit jelentett számára Magyarország színeiben bemutatkozni, és miért nem volt nehéz visszatérnie Franciaországba. A párizsi születésű Loic Nego arról is beszélt, hogyan élte meg, amikor hazája ellen lépett pályára a magyar csapatban.
Loic Nego különleges pályát járt be, amióta 2011-ben elhagyta nevelőegyesületét, az FC Nantes-ot, hogy az AS Romához szerződjön. A Párizsban született játékos a Nantes akadémiáján nevelkedett, 15 éves korától tagja volt a francia korosztályos válogatottaknak, 2010-ben Európa-bajnok lett az U19-es csapattal, egy évvel később pedig elődöntőig jutott az U20-as világbajnokságon. Később megfordult a belga Standard Liège-ben is, majd 2013-ban az Újpesthez szerződött, ahol két időszakban is futballozott, mielőtt 2015-ben a Videotonhoz igazolt. Székesfehérváron klublegendává vált: bajnoki címeket, kupát és Szuperkupát is nyert, miközben a szurkolók egyik kedvencévé nőtte ki magát.
Nyolc év után magyar állampolgár lett, majd 2020 őszén bemutatkozott Marco Rossi válogatottjában. Az Izland elleni Európa-bajnoki pótselejtezőn szerezte első, és minden bizonnyal legemlékezetesebb gólját, amellyel életben tartotta a magyar továbbjutási reményeket — a 88. percben betalálva tette lehetővé, hogy Szoboszlai Dominik drámai góljával Magyarország kijusson a kontinensviadalra.
„Nem ért teljesen váratlanul, mert hosszú folyamat volt. Már korábban mondták, hogy számítanak rám. De amikor jött az első hivatalos meghívó, nagyon boldog voltam.
Természetesen különleges pillanat volt, hiszen nem Magyarországon születtem. Nagyon különleges élmény”
– idézte fel most a Csakfoci.hu által szemlézett Get French Football News interjúban.
Nego a francia utánpótlás-válogatottban korábban olyan játékosokkal futballozott együtt, mint
A francia születésű futballista arról is beszélt, milyen érzés volt hazája ellen pályára lépni a piros-fehér-zöld mezben: „Hihetetlen. Rengeteg érzelem kavargott bennem. Sok évet éltem Magyarországon, de Franciaország a hazám. Arra emlékszem, hogy a félidőben nagyon elérzékenyültem. Nagyon szép emlék a számomra.”
A 2023–2024-es idény előtt Nego visszatért Franciaországba, és a 14 év után ismét élvonalbeli tagságot kiharcoló Le Havre AC-hoz szerződött.
„Nem volt nehéz (eljönni Magyarországról – szerk.), mert amikor ott játszottam, szabadidőmben mindig hazajöttem Franciaországba a családhoz. Amikor visszatértem, boldog voltam: nemcsak hazajöttem, hanem játszani is, és azt csinálni, amit szeretek” – mondta. Bár a Le Havre szerény költségvetéssel dolgozik, Nego csapata stabilan bennmaradt a Ligue 1-ben, miközben több tehetősebb együttes is kiesett.
A 34 éves szélső számára külön öröm, hogy végre megvalósíthatta régi álmát: „Mindig reméltem, hogy egyszer visszatérhetek, és játszhatok egy Ligue 1-csapatban.
Amikor meghallottam, hogy a Le Havre szeretne, nagyon boldog voltam.”
A jövőjéről egyelőre nem döntött – „idén mindent beleadok, a jövő majd eldől később” –, az edzősködést pedig kizártnak tartja: „Edző? Nem! Őszintén, az egy nagyon rossz szakma. Talán a legnehezebb munka a világon. Maximum másodedzőként tudnám elképzelni, de inkább harmadik számú segítőként!” – tette hozzá nevetve.
A francia-magyar védő jelenleg is alapember Le Havre-ban, ahol tapasztalatával és munkabírásával kulcsszerepet játszik a csapat stabil teljesítményében. Nego pályafutása igazi sikertörténet: a francia utánpótlásból a magyar válogatottságig, majd a Ligue 1-ig vezetett az útja – miközben Magyarországon maradt az egyik legnagyobb tisztelettel emlegetett légiós.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt
Loic Nego gólja Izland ellen: