Loic Nego: „Különleges pillanat volt, hiszen nem Magyarországon születtem”

Loic Nego különleges pályát járt be, amióta 2011-ben elhagyta nevelőegyesületét, az FC Nantes-ot, hogy az AS Romához szerződjön. A Párizsban született játékos a Nantes akadémiáján nevelkedett, 15 éves korától tagja volt a francia korosztályos válogatottaknak, 2010-ben Európa-bajnok lett az U19-es csapattal, egy évvel később pedig elődöntőig jutott az U20-as világbajnokságon. Később megfordult a belga Standard Liège-ben is, majd 2013-ban az Újpesthez szerződött, ahol két időszakban is futballozott, mielőtt 2015-ben a Videotonhoz igazolt. Székesfehérváron klublegendává vált: bajnoki címeket, kupát és Szuperkupát is nyert, miközben a szurkolók egyik kedvencévé nőtte ki magát.

Loic Nego 278 mérkőzésen lépett pályára a Videoton színeiben (Forrás: fehervarfc.hu)

Loic Nego: a francia tehetségből lett magyar válogatott alapember

Nyolc év után magyar állampolgár lett, majd 2020 őszén bemutatkozott Marco Rossi válogatottjában. Az Izland elleni Európa-bajnoki pótselejtezőn szerezte első, és minden bizonnyal legemlékezetesebb gólját, amellyel életben tartotta a magyar továbbjutási reményeket — a 88. percben betalálva tette lehetővé, hogy Szoboszlai Dominik drámai góljával Magyarország kijusson a kontinensviadalra.

„Nem ért teljesen váratlanul, mert hosszú folyamat volt. Már korábban mondták, hogy számítanak rám. De amikor jött az első hivatalos meghívó, nagyon boldog voltam.