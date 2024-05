Nego: Mi hiányzott nekem az elmúlt évben Magyarországból? Minden!

Nego a sajtótájékoztatót követően a Nemzeti Sportnak adott rövid interjút, amelyben arról is beszélt, milyen volt a frnacie klubban töltött idény, és milyen volt az Eb-re készülve visszatérni Magyarországra. Mint mondta, a francia fizikailag talán kissé megerőltetőbb bajnokság, de nem érzi úgy, hogy jobban elfáradt mint az NB I-ben. Felidézte, hogy a közelmúltban a PSG ellen is helytálltak, és a párizsi egyesület ellen neki is jól ment a játék.

Elmondta azt is, hogy mint mindenki a keretben, izgatottsággal tölti el az Eb-részvétel.

„Egyelőre azonban inkább büszkeséget érzek. Ráérünk izgulni majd közvetlenül a mérkőzések előtt. Talán az ellenfelek is egyre inkább tisztelnek bennünket, az elmúlt években többször bizonyítottuk, komoly riválisok ellen is helytállunk. Ez azért jó érzés. Jó így az Eb-re utazni.” – fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy az elmúlt idényben mi hiányzott leginkább Magyarországról, úgy válaszolt, „Minden! De tényleg. A család Franciaországban maradt, komolyan mondom, irigykedtek rám, hogy most ide jöhetek”.