„Nem ebből a gólból szeretnék megélni” – az Év sportpillanatát megvalósító futballista a Mandinernek (VIDEÓ!)

Az Év sportolója-gála keretében az „Év sportpillanata” kategória győztese (annak ellenére, hogy az Európa-bajnokságon végül nem jutottunk tovább a csoportból) Csoboth Kevin Skócia elleni győztes gólja lett.

Az Eb után a svájci élvonalbeli St. Gallen csapatába szerződő támadó közvetlenül a gála után többek között elmondta: „nagyon örülök, hogy itt lehettem, fantasztikus volt az este! Nagyon boldog vagyok, hogy ezt a díjat megkaptam, de ahogy a színpadon is elmondtam: csapat nélkül nincs siker, tehát egyértelműen a társak is benne vannak ebben a díjban, mint ahogy a szurkolók is. Innen már csak előre!”

Csoboth Kevin azt is elárulta, a skótoknak lőtt győztes találatát természetesen sokszor visszanézte már, „ilyenkor mindig kiráz a hideg;

egyébként pedig édesapám egyből hív, ha bármelyik portálon újra felbukkan ez a gól”.

Hogy is szól a magyar sportlegenda, az olimpiai bajnok úszó, Székely Éva híres mondása? „Sírni csak a győztesnek szabad!” Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az Újpest korábbi támadója már közvetlenül az Európa-bajnokságot követően St. Gallenbe szerződött, tehát az Eb-találat alaposan megváltoztatta az életét. Minderről a Mandinernek így mesélt:

„Biztos, hogy ez a gól örökre felejthetetlen pillanat marad, de mint azt már többször elmondtam, nem szeretnék ebből megélni. Minél több hasonló pillanatot szeretnék, és ezzel megajándékozni magamat, a családomat és természetesen a magyar szurkolókat is”

Kevin hozzátette: „a Skócia elleni gól hatalmas lökést adott a pályafutásomban, remélem, mindezt a későbbiekben is”.

A még mindig csak 24 éves futballistáról köztudott: 16 évesen a Benfica csapatához szerződött, és öt évet töltött a klub kötelékében, és pályára lépett a portugál sztárcsapat második együttesében is. Éppen ezért Kevin már nem rutintalan, miként is kell külföldön helytállni, minderről röviden csak annyit mondott: „megbirkózom vele!”, majd hozzáfűzte:

„annak a híve vagyok, hogy mindig van hová fejlődni, egy futballista sohasem mondhatja el magáról, hogy kész játékos lenne. Ezt a svájci élvonalban is tapasztalom, ahol egyértelműen gyorsabb a játék, mint az NB I-ben!”

A válogatott támadó azért is emlékszik vissza szívesen az elmúlt félévre, mert a nemzetközi kupamérkőzéseken is bizonyíthatott: a Konferencialigában a portugál és Guimaraes és a Fiorentina ellen is pályára lépett, „tehát ki lehet jelenteni, hogy az elmúlt időszakban előre léptem”!