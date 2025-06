A poklot és a mennyországot is megjárta egy éve Magyarország (VIDEÓ)

Az állás 0–0 volt még ekkor is, ahogy a 100. percben is: Varga ápolása miatt hosszabbított ennyit a játékvezető, amikor is egy kontratámadás végén Sallai Roland passzát Csoboth Kevin gólra váltotta, aki ezzel pályafutása legemlékezetesebb gólját szerezte – a válogatottban egyébként máig az egyetlent.