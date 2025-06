A Ferencváros egy híres klub, még Skóciában is jól ismerik – bemutatkozott Robbie Keane jobbkeze

A skót szakember már meg is érkezett Budapestre, a közös munkát is elkezdte a magyar bajnokkal, miközben a Fradi Médiának adott egy rövid bemutatkozóinterjút. A játékosként korábban az Aberdeenben és a Newcastle-ben is megforduló, egyszeres skót válogatott Glass elárulta, majd' három évtizede, 1996-ban járt legutóbb fővárosunkban – akkor a mieink elleni U21-es olimpiai selejtezőn gólt is szerzett –, de nagyon élvezi az újra ittlétet, a város lenyűgözi, az ételek és az emberek nemkülönben. Mint mondta, a Fradit még Skóciában is ismerik:

Jól ismerem a Ferencváros történelmét, még Skóciából is. Egy híres klub, nagyszerű lehetőség számomra, hogy idejöhettem, és remélhetőleg segíteni tudok a klubnak, hogy még jobban teljesítsen."

Új jobbkezét Robbie Keane kiválóan kommunikáló, nagy tudású szakemberként jellemezte, abban pedig egyetért az ír és a skót, hogy a Ferencvárosnál csak a győzelem elfogadható.

Az új stábnak nincs sok ideje az ismerkedésre, hiszen a Bajnokok Ligája főtáblájára vágyó zöld-fehérek egy hónap múlva már BL-selejtezőt vívnak: a szerdai sorsoláson derült ki, hogy a második körben az örmény FC Noah és a montenegrói Buducsnoszt Podgorica párharcának győztesével csapnak össze a továbbjutásért.