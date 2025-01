A West Ham Unitedtól igazolt kapust a DVSC – nem is akárkit!

Az idény végéig, kölcsönbe a DVSC együtteséhez szerződik a West Ham Unitedtől a 22 éves kapustehetség, Hegyi Krisztián – számolt be a Nemzeti Sport. A 196 cm magas, 22 éves játékos hétfőn meg is érkezhet a klub törökországi edzőtáborába, és keddtől bekapcsolódhat a téli felkészülésbe. A Haladásban nevelkedett fiatal kapus 16 évesen került a londoni együtteshez, ahol az utánpótláscsapatokban szerepelt, majd több különböző bajnokságba is kölcsönadták. A magyar játékos a DVSC kommunikációs stábjának elmondta, hogy az elmúlt fél év nem úgy alakult, ahogy tervezte.

„Nehéz időszakon vagyok túl, talán a pályafutásom eddigi legkeményebb fél éve van mögöttem, mert ez a hat hónap egyáltalán nem úgy alakult, ahogy elképzeltem.

Folyamatos betegeskedés után jött egy nem tervezett és bonyodalmakkal járó mandulaműtét, aminek hála, végül egy hosszú kálvária végére került pont.

Az elmúlt fél évben így viszont igazából szinte csak az utánpótlás-válogatottban volt meccsem, igaz, a Spanyolország és a Belgium elleni U21-es mérkőzések nagyon jól sikerültek. Utóbbi volt talán a valaha volt legjobb teljesítményem kapuban, ami azért adott egy kis önbizalmat. Mindenképpen szerettem volna váltani a téli szünetben, ez nem is volt kérdés, de nehéz volt megfelelő klubot találni a kölcsönre.

A West Ham United ragaszkodott ahhoz, hogy a kölcsönvevő klub nem kaphat vételi opciót,

és ezt kevés klub tolerálta. Hálás vagyok a Debrecennek, hogy a klubnál így is fantáziát láttak abban, hogy ezt a fél évet itt töltsem. Tudom, hogy a csapat nincs könnyű helyzetben. Egymásra találtunk, mert ahogy nekem, úgy a Lokinak sem az elmúlt fél év volt a legfényesebb. Fogadkozni nem szeretnék és nagy szavakat sem használnék. Abban mindenki biztos lehet, ha megkapom a lehetőséget, akkor úgy állok a kapuba, hogy hatalmas bizonyítási vágy lesz bennem” – fogalmazott a magyar labdarúgó.

A most 22 éves, azaz kapusléptékkel mérve nagyon fiatal Hegyi Krisztián óriási tehetségként robbant be a magyar labdarúgásba, nem véletlen, hogy az angol élvonalban szereplő West Ham United már 2019 tavaszán lecsapott az akkor a Haladás utánpótláscsapatában játszó kapusra. Az akkor 16 éves labdarúgó a Kalapácsosok utánpótláscsapatába került, majd szépen lépdelt feljebb a ranglétrán. Az U21-es csapatban már kezdőjátékos volt, majd a 2022/2023-as szezonban már a West Ham United felnőttcsapatának keretébe is bekerült. Ebben az idényben pár bajnoki mérkőzésen és az EKL csoportmeccsein a padra is leülhetett, ám végül sem a Premier League-ben, sem a nemzetközi sorozatban nem kapott játéklehetőséget.