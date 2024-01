Hollandiába igazolt a Premier League-ből a magyar válogatott játékos

A holland másodosztályban szereplő FC Den Bosch csapatában folytatja a pályafutását a magyar korosztályos válogatott kapus, Hegyi Krisztián, aki kölcsönben igazolt a holland gárdához a tavaszi szezonra. A 21 éves kapus öt éve csatlakozott a West Ham Unitedhez, ahol az U18-as és az U21-es csapatban is játszott, illetve rendszeresen edzett a Premier League-ben szereplő első csapattal. Ősszel kölcsönadták az angol harmadosztályban vitézkedő Stevenage FC-hez, most tért vissza, de szinte egyből át is kelt a csatornán.

„Alig várom, hogy elkezdhessem a munkát az FC Den Boschban. Számomra ez egy új környezet, amelyben megmutathatom és fejleszthetem magam.

Azért választottam az FC Den Bosch-t, mert a játékstílus és az edzők játékhoz való hozzáállása vonzó számomra. Azt hallottam, hogy Den Bosch egy gyönyörű város, fanatikus szurkolótáborral.

Ezek is fontos tényezők voltak a döntésem meghozatalában” – nyilatkozta Hegyi Krisztián a csapat honlapján.

A kapus 2019-ben a szombathelyi Haladás utánpótlásából került a West Ham Unitedhez. Az első csapatnál eddig nem lépett pályára, bár a kispadra már bajnoki mérkőzésen és nemzetközi kupatalálkozón is nevezték.

Fotó: MTI/Lakatos Péter