Futballtörténelem: az öt topliga mindegyikében van most már magyar – mutatjuk a listát

Megérdemli a tapsot Gulácsi Péter / Forrás: motivio

Gulácsi Péter

Idén lesz 10 éve, hogy az akkor kapus-léptékkel mérve fiatal Gulácsi Péter 2015 nyarán az osztrák Red Bull Salzburgtól az akkor még másodosztályú RB Leipzighez igazolt 3 millió euróért. Ez nem volt kevés pénz érte akkor, pláne, hogy a piaci értékét 1,5 millióra saccolták. Az átigazolási díj ugyanakkor mégsem tekinthető mérvadónak, hiszen az energiaitalgyártó kisebbik csapatától került a nagytestvérhez, azaz a vállalat tulajdonképpen az egyik zsebéből a másikba tette a pénzt. Gulácsi második idényétől kezdve alapemberré vált Lipcsében, amelynek Marcel Sabitzer 2021-es távozása után egy ideig ő lett a csapatkapitánya. Honfitársunk akkorra már 13 millió euróra növelte az értékét.

2022 októberében ugyanakkor nagyon súlyos térdszalagsérülést szenvedett. Úgy tűnt, akár a pályafutásának is vége lehet, de majdnem 300 nap rehabilitációt követően visszatért, és visszaszerezte a helyét a Leipzig kezdőjében.

A klub ráadásul bízott, bízik benne, ezért két évvel meghosszabbította a szerződését, ő pedig ezt is meg is hálálta: mostanság is olyan jól teljesített, hogy a neves német sportlap, a Kicker többször beválasztotta a Bundesliga legjobbjai közé és legutóbb a kapusok között is az első helyre sorolta. Időközben a lipcseiek 10 millió euróért (4,1 milliárd forint) szerződtették a 22 éves belga Maarten Vandevoordtot, és sokan úgy vélték, az ígéretes tehetség kiszorítja majd a kapuból Gulácsit – de nem ez történt, sőt! A magyar hálóőr elképesztő formában védett az őszi félévben, az első négy fordulóban például 70 lövésből csupán 4 gólt kapott,

15 bajnoki fordulót követően pedig a Kicker megint őt választotta meg a Bundesliga legjobb kapusának, ami nem meglepetés, miután a 15 meccsből 8-at kapott gól nélkül hozott le.

Gulácsi Péter a jelenlegi idényben a Bundesligában a találkozók 95 százalékán, a BL-ben 86 százalékban volt kezdő, és a lehetséges játékpercekből nagyjából ugyanilyen arányban részesült. A Leipzig idén nagyon gyengén szerepelt a BL-ben, elvérzett az alapszakaszban, a Bundesligában ugyanakkor a Vfb Stuttgarttal fej-fej mellett halad: 32 ponttal, minimálisan rosszabb gólkülönbségének köszönhetően az 5. A tabellát vezető Bayern München 16 ponttal van előttük, ezért a bajnoki cím megszerzése idén sem valószínű, de a kupát még megnyerhetik, amelynek negyeddöntőjéban Dárdai Bence együttesével, a VfL Wolfsburggal csapnak össze. A 34 éves Gulácsi piaci értéke jelenleg 2,5 millió euró, az RB Leipziggel eddig két Német Kupát és egy Német Szuperkupát nyert.