Merre menjen Milos?

Persze, utóbbinak sok mindenben – főleg mentálisan – kell még fejlődnie, de arról nem szabad elfelejtkezni, hogy egy mindössze 21 éves labdarúgóról beszélünk.

Kerkez Milos még mindig fiatalabb, mint Szoboszlai volt, amikor a Liverpoolhoz igazolt, és már másfél éve a Premier League-ben szerepel.

Egy átigazolásnak rengeteg aspektusa van – ilyen például a fizetés, a különböző címek és trófeák megszerzésének a lehetősége, vagy a földrajzi elhelyezkedés –, ám

egy hosszú távon gondolkodó fiatal focista szempontjából a legfontosabb a rendszeres játéklehetőség.

(Utóbbi nem feltétlenül jelenti azt, hogy bérelt helye legyen a kezdőben, de az esélyt, hogy kiharcolhassa, meg kell kapnia.) Minden más most mellékes, mert lesz még lehetősége válogatni, amennyiben továbbra is jól teljesít, és a magyar válogatott számára is ez a leglényegesebb aspektus. A rövid és gyors válasz a címben feltett kérdésre tehát az, hogy most, vagyis idén télen sehová.

A Bournemouth történelmet ír eddig Angliában, és az sem mellékes, hogy Kerkez mellett Kluivert és Semenyo is óriási formában futballozik. Mindenféle élc nélkül egy korábbi középcsapatról beszélünk, amely az elmúlt évtizedben megjárta a másodosztályt, most viszont 11 mérkőzés óta veretlen a PL-ben, és csupán egy pozícióra van a még nemzetközi kupaszereplést érő 6. helytől. Az idény végén ismét aktuális lesz a klubváltás. Hogy akkor milyen lehetőségei lesznek Kerkez Milosnak, még nem tudni, de tegyük fel, hogy az eddigi érdeklődők továbbra is keresik majd a kegyeit.

A Manchester United szakmailag nem lenne előrelépés jelenleg, miután az új menedzserével, Rúben Amorimmal is szenved. (A manchesteriek most éppen a 13. helyen állnak a tabellán, és semmilyen garancia nincs arra nézve, hogy jövőre változhat a helyzetük.) Ez valószínűleg mindegy is, hiszen

úgy tűnik, a Unitednél lemondtak Kerkezről, miután nemrég igazoltak egy balhátvédet, a 17 éves paraguayi Diego Leónt, ráadásul tárgyalnak egy másikkal is, a Lecce együttesében azonos poszton szereplő Patrick Dorguval.

Ha a pletykáknak hinni lehet, a Real Madrid is érdeklődik Kerkez iránt, és bár nem a kedvencem a spanyol gigász, akit a királyiaktól egyszer megkeresnek, az legalábbis elgondolkodik a dolgon. Szélsőhátvéd poszton elengedhetetlen a sebesség, és a Realban a baloldalon játszó Mendy amellett, hogy már 29 éves, ebben mindenképp elmarad Kerkeztől. A francia szerződése az idény végén lejár, ám ennek ellenére még nem hosszabbítottak vele. Helyettese, Fran García sem rossz játékos, de más szintet képvisel. Mivel a blancók régi kiszemeltje, a kanadai Alphonso Davies a jelek szerint marad a Bayern Münchennél, szinte biztos, hogy keresni fognak valakit erre a posztra – és lehet, hogy éppen Kerkezt. A Real nem szokott garasoskodni, így valószínűleg ki is fizetné a Bournemouth által kért 40 millió eurót (persze, ez a nyárig még simán emelkedhet).

Szakmai, anyagi és presztízs szempontjából biztosan vonzó választás a madridi klub, és Carlo Ancelotti keze alatt dolgozni is vonzó lehetőség.

Noha az egykor Kerkezhez hasonló pozícióban futballozó Gareth Bale is a Realban lett támadó, ez a forgatókönyv a magyar válogatott játékos esetében kevésbé valószínű – feltéve, ha Vinícius nem tiltják el valami okból kifolyólag hosszú időre. Ugyanakkor az sem mellékes, hogy Spanyolországban egy új bajnokságba, egy új kulturális és nyelvi közegbe kellene beilleszkednie. Egy labdarúgó sikerességének szempontjából nagyon fontos, hogy képes-e erre. A focihoz nem elég a technikai és taktikai tudás meg az erőnlét, a kommunikáció legalább ilyen fontos, ezért egy ilyen klubváltásnak nagyobb a kockázata, mint ismert terepen maradni.