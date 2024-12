Döntött a Manchester United Kerkez Milos kapcsán – legalábbis a vörösök lépése erre utal (VIDEÓ!)

a folyamatosan átlag felettit nyújtó Kerkez Milost a közelmúltban több angol csapattal (így a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpoollal, a Chelsea-vel, a Tottenhammel, az Aston Villával és éppen a Manchester Uniteddel) is összeboronálták, ám úgy tűnik, az Old Traffordon már lemondtak róla.