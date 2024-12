Kerkezék kiütötték a Manchester Unitedet az Old Traffordon!

Nyitókép: Oli Scarff / AFP

Megismétlődött a tavalyi eredmény a Premier League 17. fordulójában játszott Manchester United–AFC Bournemouth mérkőzésen az Old Traffordon. Kerkez Milosék vasárnap 3–0-ra nyertek, csakúgy mint 2023 decemberében – és valószínűleg örülnének neki, ha ebből hagyomány lenne. No persze a magyar válogatott és a „Cseresznyések” balhátvédje jövőre talán pont a másik oldalon játszik majd, hiszen több más csapat (köztük a Liverpool) mellett a Manchester United is szeretné leigazolni.

A statisztikák alapján a MU látszólag fölényben játszott a mérkőzésen, de ez az eredményen nem látszott. A hazai csapat többet birtokolta a labdát, jóval többet próbálkozott gólszerzéssel a meccsen, de ezzel nem ment semmire.

A focit gólra játsszák, és abból a Bournemouth szerzett többet.

Az első találatot a nyáron a Juventustól érkezett és azóta kiváló formában játszó 19 éves Dean Huijsen szerezte egy gyönyörű fejesből. Persze nincs nehéz dolga a neve ellenére spanyol nemzetiségű belső védőnek, hiszen 197 centi magas – de ez mit sem csökkenti érdemeit. Az első játékrész így a Bournemouth vezetésével ért véget – bár a United természetesen próbálkozott, de a helyzeteik egyikét sem sikerült értékesíteni.

Pedig a csapat talán legjobb játékosa, Bruno Fernandes a félidő végén kétszer is nagyon közel járt a gólhoz. A 42. percben a tizenhatoson kapott passzt azonnal kapura lőtt, pechjére Kepa Arrizabalaga időben odaért és védeni tudott. Három perccel később egy szép keresztlabdával fordult kapura, de lövése épphogy a kapufa mellett keresztezte az alapvonalat. A végén még Mainoo is lőhetett volna egy gólt, de ő is mellé trafált.

A második félidőben is a hazai együttesnek volt több lehetősége, de továbbra sem voltak képesek betalálni a jól védekező Bournemouth ellen. Kerkezék tényleg mindent megtettek, hogy ne kapjanak gólt, de hogy tényleg így alakult, azt azért a manchesterieknek is megköszönhetik, hiszen megint több helyzetet kihagytak Fernandesék.

És ahogy a futballközhely mondja, a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat. A Bournemouth a második félidő közepén 3 perc alatt szerzett 2 gólt.

Az elsőt az egykori legendás holland támadó, Patrick Kluivert fia, Justin szerezte egy lerántást követően megítélt tizenegyesből, a másodikat pedig a kiváló formában játszó Antoine Semenyo Ouattara kiváló passzából.