Orbán Viktor és Magyar Péter: Két beszéd – két világnézet

Az egész beszédet a Nyugat iránti kritikus aggódás jellemezte, hiszen mi is részesei vagyunk a szövetségi rendszereknek, így nem mindegy, hogy milyen irányba haladunk közösen. A magyar nagystratégia lényege továbbra is az, hogy nem vágjuk el magunkat senkitől, és ezt a megközelítést ajánljuk a szövetségeseinknek is.