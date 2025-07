„Akkor pár gondolat még a szombati beszédekről!

Orbán Viktor a hagyományoknak megfelelően geopolitikai fókuszú, a magyarság sorsát és esélyeit a változó világban felvázoló értekezést tartott – Tusványoson mindig ez a „menü”. Ez nem a bejelentések és a programismertetések terepe, ahogy a magyar belpolitika sem szokott ilyenkor előtérbe kerülni. Akad arra más fórum bőven az év során.

Azért kivételesen volt bejelentés is, mégpedig a Fidesz-győzelmet-jósoló belső mérések számai és a Digitális Polgári Körök megalakulása, ami azért nem semmi! A kormányfő ezen túlmenően röviden reagált néhány aktuális témára is – például a Majka- és a Kneecap-botrányra.

Aztán következett egy koherens és pontos elemzés a világ alakulásáról, nyilván szuverenista szemüvegen keresztül. A lényeg: Európa háborút akar, az Egyesült Államok és Magyarország tűzszünetet. A következő uniós büdzsét is az Oroszország elleni harcok folytatásának rendelik alá, amit mi ellenzünk. Brüsszel feláldozná magát és minket Ukrajna érdekében. Ez ellen küzd a kormány.

Az egész beszédet áthatotta a Nyugatért való kritikus aggódás, hiszen a szövetségi rendszereknek mi is része vagyunk, így nem mindegy, mi a közös irány. A magyar nagystratégia esszenciája pedig továbbra is az, hogy mi nem vágjuk el magunkat senkitől, s ezt a receptet ajánljuk a szövetségeseinknek is.

Nem sokkal később Magyar Péter is szólásra emelkedett Székesfehérváron, egészen más kulisszában. Igyekezet »magasztos« lenni, mondván, az ő elődei az ott nyugvó Árpád-házi magyar királyok, meg aztán Nemecsek Ernőhöz is hasonlította magát. Szürreális. Valójában csupán lózungokra futotta.

A beszédben semmiféle nagyívű vízió nem kapott helyett, pedig nyilván az volt a Tisza-vezér célja, hogy Orbánt utánozza, legalábbis formailag. A tartalom esszenciája azonban drasztikusan más volt, sokkal inkább Dobrev Klára vagy Puzsér Róbert világát idézte – Magyar szerint ugyanis a választás most a Kelethez vagy a Nyugathoz való tartozásról szólt. Ismerős üzenet.

Szerinte (egyelőre) a Tisza sem támogatja a következő, Ukrajna-fókuszú uniós költségvetést, de azért betámadta a kormányt, amiért ő sem. Ez így nem logikus. Valójában Magyar Péter minden korábbinál nyíltabban állt elő a farbával: ha a kormány szuverenista, ő globalista. Csak mindezt leönti holmi álnemzeti mázzal.

Tanulságos, ahogy a Magyar által is sokszor bekóstolt ellenzéki sajtó alázatosan megemelte a Tisza-összejövetel jelentőségét, félredobva a függetlenség minden maradék látszatát.

A két beszéd nyomán egyértelmű a különbség a két oldal vezetőinek intellektuális képességei tekintetében – Orbán Viktor magasan van Magyar Péterhez képest! Ahogy a jövőről alkotott képek is tisztulnak: a Fidesz a háborúból való kimaradást és a magyar önrendelkezést propagálja, míg a Tisza a régi ellenzéki hagyomány, a betagozódást. Jövőre lehet választani!”

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala