Nagyon akarja a magyar válogatott labdarúgót az Inter – azt is kitalálták, hogyan fogják megszerezni

Lehet, hogy a versenyhelyzet, lehet, hogy más ok van a háttérben, de az Internazionale híreivel foglalkozó interlive.it most arról számolt be, hogy a klub sportigazgatója, a furmányos üzleteiről ismert Giueseppe Marrotta már azt is kieszelte, hogy milyen üzleti konstrukcióban szerződtetné meg a 22 éves magyar labdarúgót a milánói együttes.

A lap azt írja, az Inter nem pénzben fizetne Balogh Botond játékjogáért, hanem egy négy játékosról szóló csereüzletet ajánlana a pármai együttesnek.

A milánói klub ugyanis Adrian Bernabét, a Parma tehetséges spanyol középpályását is szívesen szerződtetné, és a két játékosért az épp sérülése után gyógyulgató Valentin Carbonit és a Reggianaban kölcsönben játszó Alessandro Fontanarosát is ajánlanák fel a Parma részére. Mindezt persze könnyen felboríthatja az, hogy amennyiben a Leverkusen télen tényleg eladja Florian Wirtzet a Bayern Münchennek, a német klubnak lesz elég pénze, hogy ennél jobb ajánlatot tegyen.

Az Internek mindenesetre nagy szüksége lenne egy fiatal hátvédre, mert nagyon öregszik a csapat védősora; Francesco Acerbi mindjárt 37 éves, Stefan de Vrij szerződése pedig az idény végén lejár, és egyelőre nincs szó hosszabbításról.

Amennyiben a Simone Inzaghi vezetőedző által irányított milánói egyesület szerződtetné Balogh Botondot, az szinte Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolásához fogható szenzáció lenne.

Persze ott van még a Brighton is, ám utóbbi klub a józan gazdálkodásáról ismert, nem valószínű, hogy licitversenybe keveredne egy 22 éves játékosért – de ki tudja...