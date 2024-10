BL-győztes óriásklub is bejelentkezett a magyar válogatott játékosáért

De úgy tűnik, nehéz lesz megszerezniük a 22 éves magyar labdarúgót, mert a legfrissebb hírek szerint egy olasz óriásklub is élénken figyeli a játékost, és amennyiben idén is bizonyítja rátermettségét, nyáron elvinné a játékost. A Nemzeti Sport az fcinternews.it cikkét idézve közölte, hogy a tavalyik két évvel ezelőtt BL-döntős, tavaly olasz bajnok Internazionale is fontolgatja Balogh Botond szerződtetését.

A portál kiemelte, hogy Balogh nagyon jól teljesít a Serie A jelenlegi idényében, olyannyira, hogy a 20-szoros olasz bajnok figyelmét is felkeltette. A magyar játékost Stefan de Vrij és Francesco Acerbi (előbbi szerződése az idény végén lejár, utóbbi pedig már 37 éves lesz februárban) egyik lehetséges utódjaként tartják számon Milánóban, de egyelőre csak figyelik a játékost, s nem állnak tárgyalásban sem a Parmával, sem pedig Balogh ügynökével, de amennyiben a magyar labdarúgó idén jól szerepel, ajánlatot tesznek érte.

A karrierjét a Sopron SC-ben indító, majd az MTK akadémiáján nevelkedett Balogh Botond 2019-ben, 17 évesen igazolt az olasz kapuslegenda, Gianluigi Buffon egykori klubjának Primavera (utánpótlás) csapatához, és 2020. október 31-én debütált a felnőttek között. Ekkor még nem sok szerep jutott neki a nagyok között, összesen 3 meccsen kapott lehetőséget a Serie A-ban, és egyszer az olasz kupában, de ekkor még játszott a Primavera csapatban.

A Parma kiesett a Serie B-be, de magyar labdarúgónak továbbra is várnia kellett a lehetőségre. A 2022-2023-as idényben már 15 mérkőzésen játszott, de még mindig nem vált stabil kezdővé.

Az áttörés 2023 végén következett be, a bajnokság első 11 fordulójában mindössze kétszer lépett pályára, azóta azonban rendszeresen végigjátssza a mérkőzéseket, azaz végre alapember lett belőle.

Hogy ebben mennyi szerepe volt annak, hogy 2023 november 19-én Montenegró ellen kiváló játékkal debütált a magyar labdarúgó-válogatottban, nem tudni, de sejthető, hisz a klub közleményében is úgy fogalmaznak, „miután 15 éves kora óta minden korosztályos válogatottnak tagja volt, elkötelezettségének köszönhetően három mérkőzésen már a felnőtt nemzeti együttesben is szerepelhetett”. Balogh Botond 2027-ig szerződést hosszabbított a Parma-val, 6-szoros válogatott, részt vett egy Európa-bajnokságon és alapembernek számít egy Serie A-ban szereplő csapatban.