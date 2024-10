Történelmi mérföldkőhöz ért Marco Rossi

Az eredmény még az ellenfél emberhátrányban szerzett egyenlítő gólja ellenére is elégedettséggel töltheti el a kapitányt, hiszen a holland együttes ellen még itthon is bravúros eredmény a döntetlen, és a szurkolókat is, hiszen ez végre feledtetni tudta a pontosan 11 évvel korábban történt csúfos, 8-1-es vereséget.

Nagyon fontos volt ez a döntetlen a válogatott jövőjét tekintve, hiszen lehet, hogy ez dönti el, bennmaradunk-e a Nemzetek Ligája A-divíziójában, és meghatározó lehet a tekintetben, hogy kijutunk-e a vb-re.

Emellett kissé helyrebillentheti ezt az elmúlt években látotthoz viszonyítva kissé gyengébben sikerült idei teljesítményt, amely megviselte egy picit a csapatot.