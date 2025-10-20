Ft
10. 20.
hétfő
Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kis ökörnek: így önkényeskedik velünk az EU a migránsok miatt

2025. október 20. 10:48

Brüsszel szerint akár a hadseregedet is bevetheted a migránsok ellen – ha nem az a neved, hogy Magyarország. Marsai Viktor elemzése arról, hogyan kivételez a lengyel Tusk-kormánnyal migráció ügyében az Európai Bizottság.

2025. október 20. 10:48
Marsai Viktor
Marsai Viktor

Van egy európai uniós ország, amely a kezdet kezdetétől ellenezte az új migrációs és menekültügyi paktumot, különösen annak a menedékkérők szétosztására vonatkozó részét. Ez az ország a fokozódó illegális migrációs nyomásra határai lezárásával válaszolt, először fizikai, majd jogi határzárral, nemcsak a határvédelmi szerveket, de a hadsereget is felvonultatva. Sőt, olyan jogszabályokat fogadott el, amelyek jelentősen korlátozták az NGO-k és az újságírók hozzáférését a határsávhoz. Mindezek a rendelkezések egészen odáig mentek, hogy 

  • az ország adott határszakaszán felfüggesztette a menekültügyi kérelmek befogadását, így
  • zéróra redukálta a menekültügyi rendszeréhez való hozzáférést, 
  • és automatikusan pushback-eket (az irreguláris migránsok visszakényszerítése a határ túloldalára) alkalmazott mindenkivel szemben, aki itt próbál bejutni. 

Nem. Ez az ország nem hazánk, hanem Lengyelország. És ezzel a párhuzamok véget is értek. Mert miközben Magyarország a hasonló rendelkezésekért egyszeri 200 millió eurós és minden nap további egymillió eurós bírságot fizet, addig az Európai Bizottság – és személyesen Ursula von der Leyen – gratulált Varsónak a hatékony fellépésért, sőt, a Bizottság elnöke a lengyel határkerítés mellett fotózkodott, aláhúzva annak legimitását. 

És miközben a bizottsági kommunikáció szerint a lengyelek esetében ez Európa megmentése az orosz hibrid fenyegetéstől (ami valós), addig Magyarország esetében – amely korántsem zárta el ilyen mértékben területét a menedékkérőktől, lásd a Belgrádban beadható szándéknyilatkozatot – az uniós normák súlyos megszegése, ami büntetést érdemel. Merthogy hazánk megszegi a menedékkérők alapvető emberi jogait.

Csakhogy az alapvető emberi jogok univerzálisak és elidegeníthetetlenek, és ebből a szempontból nincs értelmezhető kapcsolat a között, hogy a lengyel-belorusz határon felbukkanó iraki férfit embercsempészhálózat vagy a belarusz állam juttatta oda. A Bizottság szerint mégiscsak van.

Azt is érdemes kiemelnünk, Magyarország déli határai ellenőrzésével ugyanúgy Európát védi – csak épp egy másik irányból, és ugyanúgy szervezetten, embercsempészek által számos biztonságos harmadik országon – és jó eséllyel egy uniós országon, Görögországon – átutaztatott személyektől. Mindez ráadásul ez nem saját döntése, hanem a schengeni rendelkezésekben kikötött kötelezettsége. És még egy markáns különbség: miközben a Szerbiába megérkező, illetve visszatoloncolt irreguláris bevándorlók nincsenek kitéve üldöztetésnek és a szerb menekültügyi rendszer működik, ugyanez nem mondható el Belorusz vonatkozásában, ahol beszámolók szerint 

azzal fenyegették meg a migránsokat, hogyha nem jutnak át az EU területére, könnyen az ukrajnai fronton találhatják magukat.

Mindez már önmagában is felveti a kettős mérce és a politikai nyomásgyakorlás kérdését – különösen, hogy a Bizottság álláspontja a jobboldali-liberális Tusk-kormány hatalomra jutásával puhult fel Varsóval szemben. Az azonban, hogy a Bizottság beleegyezett abba, hogy a lengyel kormány mentesüljön a Migrációs és Menekültügyi Paktum rendelkezései alól, egészen biztosan példa nélküli politikai döntés. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az argumentáció szerint erre azért kerülhetett sor, mert Lengyelország egymillió ukrajnai menedékkérőt fogadott be. Ez igazán méltányolandó emberbarát cselekedet – annak felvetése, hogy ez milyen foglalkoztatás- és munkaerő-politikai stratégia mentén történt lengyel részről, igazán illúzióromboló lenne, úgyhogy hagyjuk is. De akkor mi is megnyugodhatunk, hiszen hazánk több millió ukrajnai menekült előtt nyitotta meg a kapuit, milliárdos segélyeket juttatott el a kelet-európai országba, és különféle becslések szerint 100 és 200 ezer közti ukrajnai állampolgárnak biztosít menedéket és munkát – akkor is, ha zömük nem folyamodott ideiglenes védelmi státuszért, ezért nem tudjuk a pontos számokat (azért sem, mert nagyon sokan ingáznak a két ország között). 

Vagy mégsem? Úgy tűnik, hogy a magyar segítség sajnos nem került elszámolásra a Bizottságnál.

Magyarország megmérettetett, és könnyűnek találtatott Brüsszelben. Ránk továbbra is a legszigorúbb rendelkezések vonatkoznak, fizetnünk kell a bírságot, és együtt élnünk azzal, hogy az Ukrajnának és az ukrán menekülteknek adott segítségünket egy kézlegyintéssel elintézték – értéktelennek találva mindezt. És természetesen ránk továbbra is vonatkoznak a Paktum rendelkezései, amit nem szavaztunk meg – de amit rajtunk kíméletlenül be fognak vasalni.

Az ukrajnai menekültek és a Paktum összekapcsolása azért is elgondolkodtató, mert előbbi egy humanitárius lépés, a második pedig egy jogi keretrendszer. Semmiféle érdemi magyarázat nem hangzott el azzal kapcsolatban, hogy mi köze van a kettőnek egymáshoz. 

Például ez esetben Magyarország mentesülhet a Paktum alól, mert a Hungary Helps humanitárius akciókat hajt végre a kibocsátó régiókban?

Vagy azért, mert éves szinten több ezer Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatót fogad be a kibocsátó térségekből? Ezen analógia alapján ez logikus lenne. Mégis kicsi az esély, hogy erre sor kerülne. Sajnos úgy tűnik, hogy az uniós jog alkalmazása egyre inkább politikai fegyverré válik a Bizottság és az uniós szervek kezében, amit nyomásgyakorlásra használnak a velük rossz viszonyt ápoló szereplőkkel szemben, és nagyvonalúan eltekintenek tőle, ha baráti játékosokról van szó. Ami meglehetősen szomorú képet fest az Unió jelenlegi működéséről.

Nyitókép: Sóki Tamás – MTI 

nnjohn
2025. október 20. 11:52
Itt az ideje perbe fogni a bizottságot az aljas kettős mércéért, illetve beperelni azért is, mert szankcionálja a schengeni kötelezettségünk teljesítését... Minimum 50 milliárd euró a követelésünk...
Válasz erre
4
0
Egyszeriember
2025. október 20. 10:58
Az EU egy gyilkos eszme mögé elbújtan, politikai alapon zsarolja Magyarországot. Nagyrészt gonosz szándékú, aljas emberek vezetik ezt a társulást. Sok jóra ne számítsunk tőlük.
Válasz erre
4
0
