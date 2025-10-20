Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kis ökörnek: így önkényeskedik velünk az EU a migránsok miatt

Van egy európai uniós ország, amely a kezdet kezdetétől ellenezte az új migrációs és menekültügyi paktumot, különösen annak a menedékkérők szétosztására vonatkozó részét. Ez az ország a fokozódó illegális migrációs nyomásra határai lezárásával válaszolt, először fizikai, majd jogi határzárral, nemcsak a határvédelmi szerveket, de a hadsereget is felvonultatva. Sőt, olyan jogszabályokat fogadott el, amelyek jelentősen korlátozták az NGO-k és az újságírók hozzáférését a határsávhoz. Mindezek a rendelkezések egészen odáig mentek, hogy

az ország adott határszakaszán felfüggesztette a menekültügyi kérelmek befogadását, így

zéróra redukálta a menekültügyi rendszeréhez való hozzáférést,

és automatikusan pushback-eket (az irreguláris migránsok visszakényszerítése a határ túloldalára) alkalmazott mindenkivel szemben, aki itt próbál bejutni.

Nem. Ez az ország nem hazánk, hanem Lengyelország. És ezzel a párhuzamok véget is értek. Mert miközben Magyarország a hasonló rendelkezésekért egyszeri 200 millió eurós és minden nap további egymillió eurós bírságot fizet, addig az Európai Bizottság – és személyesen Ursula von der Leyen – gratulált Varsónak a hatékony fellépésért, sőt, a Bizottság elnöke a lengyel határkerítés mellett fotózkodott, aláhúzva annak legimitását.

És miközben a bizottsági kommunikáció szerint a lengyelek esetében ez Európa megmentése az orosz hibrid fenyegetéstől (ami valós), addig Magyarország esetében – amely korántsem zárta el ilyen mértékben területét a menedékkérőktől, lásd a Belgrádban beadható szándéknyilatkozatot – az uniós normák súlyos megszegése, ami büntetést érdemel. Merthogy hazánk megszegi a menedékkérők alapvető emberi jogait.