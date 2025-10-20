Hatalmas károkat okoz, mégis érvényben marad: jön az elmúlt évek legkorábbi óraátállítása

idén azonban hamarabb veszi kezdetét, a napkelte és a napnyugta is egy-egy órával korábbra kerül át.

Óraátállítás 2025 őszén: mikor, merre tekerjük?

Az újabb óraátállítás időpontja tehát az elmúlt évekhez képest az eddigi legkorábbi lesz, Magyarországon 2025. október 26-án, vasárnap hajnalban 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat, ezzel kezdetét veszi a téli időszámítás.

Ez az időpont az iskolák őszi szünetére esik, amely legalább a gyerekek átállását megkönnyíti, sokaknak azonban rendkívüli megpróbáltatásokat okoz. Szakértők rendszeresen figyelmeztetik az arra érzékenyeket, hogy az óraátállítás megboríthatja a bioritmust, alvászavarokhoz, fáradtsághoz, ingerültséghez, étvágytalansághoz, depresszív hangulathoz, emésztési problémákhoz, a szívfrekvencia ingadozásához és más negatív tünetekhez vezethet. Egyesek szervezetének napok, de akár hetek is kellhetnek ahhoz, hogy alkalmazkodjanak a régi-új rendhez.

„A szervezetünk napi működése a belső óránk szabályos menetrendjéhez, a sötétség és a világosság váltakozásához kapcsolódó ún. cirkadián ritmushoz igazodik. Ha ez a ritmus bármilyen okból – például éjjeli munkavégzés, alvászavar, rendszeres éjszakázás – felborul, az hatással van a szervezetünk működésére.