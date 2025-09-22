Csak a régi lemez: még mindig nagy dilemmát okoz Európában az óraátállítás ügye

Ez már kabaré: egy szimpla óraátállítást nem képes levezényelni az Európai Bizottság
Kiderült, hogy az óraátállítás megszüntetésére vonatkozó javaslat továbbra is érvényben van, hiába szóltak az ellenkezőjéről a hírek az elmúlt napokban.
Már jó ideje a javaslatok között hever az óraátállítás eltörlése az Európai Unióban, de a tagállamok nem tudnak megegyezni abban, hogy a nyári vagy a téli időszámítást tartsák érvényben.
Az óraátállítás témája mindig előkerül, mikor közeleg az idő, hogy tologatni kelljen azt a bizonyos mutatót. Emlékezetes, hogy a Mandiner még március végén írt arról, hogy 2018-ban az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy szüntessék meg az évente kétszer történő óraátállítást az Európai Unióban.
Azonban a kezdeményezés megakadt a tagállamoknál, mivel nem tudtak konszenzusra jutni abban, hogy a téli vagy a nyári időszámítás kerüljön alkalmazásra.
Mint ismert, még március végén jelentek meg beszámolók arról, hogy az Európai Bizottság visszavonta volna ezt a javaslatot, ugyanakkor a Telex kérdésére akkor Anna-Kaisa Itkonen, a bizottság szóvivője megerősítette, hogy az óraátállítás megszüntetésére vonatkozó javaslat továbbra is érvényben van.
A tavaszi összeállításban felidézték, hogy az óraátállítás megszüntetésére vonatkozó javaslat annyira megrekedt a tagállami Tanácsban, hogy utoljára 2019-ben került terítékre a testületen belül. Azóta lezárult egy ötéves uniós törvényhozási ciklus, és 2024-ben európai parlamenti választásokra is sor került. Az új Európai Bizottság decemberben lépett hivatalba, amely ekkor átvizsgálta a korábbi javaslatokat.
A Telex úgy értesült, hogy ez a téma már a harmadik jogalkotói időszakban is megrekedt, nem került visszavonásra, hanem továbbra is a függőben lévő tervezetek között szerepel.
Acikkben Paula Pinho, a Bizottság vezető szóvivője azt is kifejtette, mi áll a kavarodás hátterében. Mint elhangzott, amennyiben egy javaslat legalább öt éve az EP és a Tanács megegyezése nélkül áll függőben, akkor automatikusan a törlendők közé sorolják. Ezért gondolta ő is eleinte, hogy visszavonták a 2018-as javaslatot. Valójában a téma visszavonása csak az előzetes dokumentumban szerepelt – tette hozzá.
Mint ismert, a jelenlegi óraátállítási irányelv 2001-ből származik, és minden uniós országban március és október utolsó vasárnapján hajtják végre.
Az EU három időzónán nyúlik át:
Magyarországon 2025. október 26-án, vasárnap hajnalban 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat, ezzel kezdetét veszi a téli időszámítás. Ez az elmúlt évek legkorábbi átállása.
Ez az esemény 2024-ben október 27-re, 2023-ban október 29-re, míg 2022-ben október 30-ra esett. Idén tehát hamarabb veszi kezdetét, hogy a napkelte és a napnyugta is egy-egy órával korábbra kerül át – hívta fel a figyelmet a Nők Lapja Café.
Az óraátállítás eredeti célja az energiatakarékosság volt, és még az első világháború idején döntöttek ennek a rendszernek a bevezetéséről.
Az Unión belül a vitát az okozza, hogy a tagállamok nem tudnak megállapodni a téli vagy a nyári időszámítás érvényben tartásáról.
Szakértők egyébként arra figyelmeztetnek, hogy az óraátállítás megboríthatja a bioritmust, ami alvászavarokhoz, fáradtsághoz, ingerültséghez és más negatív tünetekhez vezethet. Egyesek szervezetének napok, de akár hetek is kellhetne ahhoz, hogy alkalmazkodjon a régi-új rendhez.
