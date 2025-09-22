Ft
09. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Csak a régi lemez: még mindig nagy dilemmát okoz Európában az óraátállítás ügye

Csak a régi lemez: még mindig nagy dilemmát okoz Európában az óraátállítás ügye

2025. szeptember 22. 15:28

Már jó ideje a javaslatok között hever az óraátállítás eltörlése az Európai Unióban, de a tagállamok nem tudnak megegyezni abban, hogy a nyári vagy a téli időszámítást tartsák érvényben.

2025. szeptember 22. 15:28
null

Az óraátállítás témája mindig előkerül, mikor közeleg az idő, hogy tologatni kelljen azt a bizonyos mutatót. Emlékezetes, hogy a Mandiner még március végén írt arról, hogy 2018-ban az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy szüntessék meg az évente kétszer történő óraátállítást az Európai Unióban. 

Az óraátállítási dilemmát többek között az okozza, hogy a tagállamok nem tudnak megegyezni abban, melyik időszámítás maradjon érvényben.
Az Európai Bizottság már évek óta nem tudja levezényelni az óraátállítás ügyét. Fotó: Pixabay

Azonban a kezdeményezés megakadt a tagállamoknál, mivel nem tudtak konszenzusra jutni abban, hogy a téli vagy a nyári időszámítás kerüljön alkalmazásra. 

Mint ismert, még március végén jelentek meg beszámolók arról, hogy az Európai Bizottság visszavonta volna ezt a javaslatot, ugyanakkor a Telex kérdésére akkor Anna-Kaisa Itkonen, a bizottság szóvivője megerősítette, hogy az óraátállítás megszüntetésére vonatkozó javaslat továbbra is érvényben van.

Teljesen megrekedt az óraátállítás ügye

A tavaszi összeállításban felidézték, hogy az óraátállítás megszüntetésére vonatkozó javaslat annyira megrekedt a tagállami Tanácsban, hogy utoljára 2019-ben került terítékre a testületen belül. Azóta lezárult egy ötéves uniós törvényhozási ciklus, és 2024-ben európai parlamenti választásokra is sor került. Az új Európai Bizottság decemberben lépett hivatalba, amely ekkor átvizsgálta a korábbi javaslatokat.

A Telex úgy értesült, hogy ez a téma már a harmadik jogalkotói időszakban is megrekedt, nem került visszavonásra, hanem továbbra is a függőben lévő tervezetek között szerepel.

Ez okozta a félreértést

Acikkben Paula Pinho, a Bizottság vezető szóvivője azt is kifejtette, mi áll a kavarodás hátterében. Mint elhangzott, amennyiben egy javaslat legalább öt éve az EP és a Tanács megegyezése nélkül áll függőben, akkor automatikusan a törlendők közé sorolják. Ezért gondolta ő is eleinte, hogy visszavonták a 2018-as javaslatot. Valójában a téma visszavonása csak az előzetes dokumentumban szerepelt – tette hozzá.

Mint ismert, a jelenlegi óraátállítási irányelv 2001-ből származik, és minden uniós országban március és október utolsó vasárnapján hajtják végre. 

Az EU három időzónán nyúlik át: 

  • Írország és Portugália a nyugat-európai időzónát,
  • Magyarország és további 16 tagállam a közép-európait, 
  • míg Bulgária, Ciprus, a balti országok és Románia a kelet-európai időzónát használja.

Az elmúlt évek legkorábbi átállása jön

Magyarországon 2025. október 26-án, vasárnap hajnalban 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat, ezzel kezdetét veszi a téli időszámítás. Ez az elmúlt évek legkorábbi átállása. 

Ez az esemény 2024-ben október 27-re, 2023-ban október 29-re, míg 2022-ben október 30-ra esett. Idén tehát hamarabb veszi kezdetét, hogy a napkelte és a napnyugta is egy-egy órával korábbra kerül át – hívta fel a figyelmet a Nők Lapja Café.

Mi okozza a bonyodalmat?

Az óraátállítás eredeti célja az energiatakarékosság volt, és még az első világháború idején döntöttek ennek a rendszernek a bevezetéséről. 

Az Unión belül a vitát az okozza, hogy a tagállamok nem tudnak megállapodni a téli vagy a nyári időszámítás érvényben tartásáról.

 Szakértők egyébként arra figyelmeztetnek, hogy az óraátállítás megboríthatja a bioritmust, ami alvászavarokhoz, fáradtsághoz, ingerültséghez és más negatív tünetekhez vezethet. Egyesek szervezetének napok, de akár hetek is kellhetne ahhoz, hogy alkalmazkodjon a régi-új rendhez. 

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Összesen 15 komment

pugacsov-0
2025. szeptember 22. 17:15
Tele van a faszom az óraátállítással !!!
Válasz erre
0
0
ineedcoffee-2
2025. szeptember 22. 17:15
Chuck Norrisnak nem kell óra. Ő mondja meg, mennyi az idő. MI itt most azt a bohózatot játszuk, hogy mi akarjuk megmondani hány óra legyen. Pedig ezt a Nap nem veszi figyelembe. Nincs téli meg nyári időszámítás, csak a normál, amit most már télinek hívnak, meg az eltekert nyári. Ezért aztán magunkat össztársadalmilag teljesen becsapva nyáron már reggel 7 órakor azt mondjuk hogy 8 óra van. Mert 7 órakor nem kel fel senki, de a karóra szerinti 8 órakor már igen. Bár a Nap szerint akkor még csak 7 óra van. Ettől persze este hosszabbnak tűnik a nap. De majd ha télen is nyár lesz, és 7-8 éves gyerekeket elviszik iskolába, és a második tanóra végén még sötét lesz, majd akkor gondolkodnak egyesek, hogy ez nem volt jó ötlet. Több ország már próbálta, és visszaálltak NORMÁL időszámításra.
Válasz erre
0
0
red-bullshit
2025. szeptember 22. 16:54
Brüsszelben egész évben sötétség van és ha eltakarodnának végre, egyből felkelne a Nap.
Válasz erre
1
0
Kendit
2025. szeptember 22. 16:31
Nem értem ezt miért kell egységesen állítani. Azt tenném kötelezővé hogy mindenhol szünjön meg az óraállítgatás. Minden ország szabja meg, hogy számára melyik időszámitás megfelelő . Milyen problémát jelent, ha tudom hogy pl ausztria +1 vagy csehország -1 órával más zónába van fixen. És nem kell mindig évente kétszer végrehajtani az öraátállítási procedúrát. Senki nem mondott még egy épeszű magyarázatot, hogy mi a probléma ezzel.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!