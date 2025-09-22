Csak a régi lemez: még mindig nagy dilemmát okoz Európában az óraátállítás ügye

A tavaszi összeállításban felidézték, hogy az óraátállítás megszüntetésére vonatkozó javaslat annyira megrekedt a tagállami Tanácsban, hogy utoljára 2019-ben került terítékre a testületen belül. Azóta lezárult egy ötéves uniós törvényhozási ciklus, és 2024-ben európai parlamenti választásokra is sor került. Az új Európai Bizottság decemberben lépett hivatalba, amely ekkor átvizsgálta a korábbi javaslatokat.

A Telex úgy értesült, hogy ez a téma már a harmadik jogalkotói időszakban is megrekedt, nem került visszavonásra, hanem továbbra is a függőben lévő tervezetek között szerepel.

Ez okozta a félreértést

Acikkben Paula Pinho, a Bizottság vezető szóvivője azt is kifejtette, mi áll a kavarodás hátterében. Mint elhangzott, amennyiben egy javaslat legalább öt éve az EP és a Tanács megegyezése nélkül áll függőben, akkor automatikusan a törlendők közé sorolják. Ezért gondolta ő is eleinte, hogy visszavonták a 2018-as javaslatot. Valójában a téma visszavonása csak az előzetes dokumentumban szerepelt – tette hozzá.