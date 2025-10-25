Néhány órán belül új időszámítás kezdődik Magyarországon

A hónap utolsó vasárnapján, október 26-án kezdetét veszi a téli időszámítás, vagyis hajnali 3 órakor az órákat visszaállítjuk két órára, aminek köszönhetően nemcsak egy órával többet alhatunk, de többek között a tömegközlekedési és a vasúti menetrendeket is érinteni fogja a változás.

A Budapesti Közlekedési Központ közlemény adott ki, amelyben tájékoztattak, hogy néhány vonalon – jellemzően a ritkábban közlekedő járatoknál –

egy-két indulás időpontja változik, de az óraátállítás nem fog járatkimaradásokat okozni.

A Mávinform tájékoztatása szerint több belföldi és nemzetközi vonat menetrendjét érinti a téli időszámítás kezdete, valamint pár helyközi Volán-járat közlekedése módosul Érd és Kiskunhalas térségében.

Az óraátállításban érintett a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon egy, Budapest–Esztergom vonatkozásában kettő, a Budapest–Székesfehérvár vonalon kettő, Budapest–Vác–Szob vonatkozásban három, a Budapest–Veresegyház–Vácrátót–Vác vonalon egy, míg Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonatkozásban négy vonat. Továbbá módosul a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon kettő, Budapest–Lajosmizse és Kaposvár–Siófok vonatkozásban egy-egy szerelvény menetrendje.