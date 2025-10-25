Ft
Ft
12°C
9°C
Ft
Ft
12°C
9°C
10. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Érd óraátállítás 2025 őszi óraátállítás közlekedés téli időszámítás Budapest óraátállítás Siófok Szolnok

Néhány órán belül új időszámítás kezdődik Magyarországon

2025. október 25. 12:29

A tömegközlekedést használóknak érdemes lesz odafigyelniük.

2025. október 25. 12:29
null

A hónap utolsó vasárnapján, október 26-án kezdetét veszi a téli időszámítás, vagyis hajnali 3 órakor az órákat visszaállítjuk két órára, aminek köszönhetően nemcsak egy órával többet alhatunk, de többek között a tömegközlekedési és a vasúti menetrendeket is érinteni fogja a változás.

A Budapesti Közlekedési Központ közlemény adott ki, amelyben tájékoztattak, hogy néhány vonalon – jellemzően a ritkábban közlekedő járatoknál – 

egy-két indulás időpontja változik, de az óraátállítás nem fog járatkimaradásokat okozni.

A Mávinform tájékoztatása szerint több belföldi és nemzetközi vonat menetrendjét érinti a téli időszámítás kezdete, valamint pár helyközi Volán-járat közlekedése módosul Érd és Kiskunhalas térségében.

Az óraátállításban érintett a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon egy, Budapest–Esztergom vonatkozásában kettő, a Budapest–Székesfehérvár vonalon kettő, Budapest–Vác–Szob vonatkozásban három, a Budapest–Veresegyház–Vácrátót–Vác vonalon egy, míg Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonatkozásban négy vonat. Továbbá módosul a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon kettő, Budapest–Lajosmizse és Kaposvár–Siófok vonatkozásban egy-egy szerelvény menetrendje.

A Szeged és Hódmezővásárhely között járó TramTrain vasútvillamos esetében két vonat menetrendjében lesz változás.

Az óraátállítás Magyarország területén öt nemzetközi vonatot is érint:

a Bécs és Bukarest között közlekedő Dacia EuroCityt, a Bukarest és Bécs között járó Dacia EuroCityt, a Csapról és közvetlen kocsikkal Kijevből érkező Hortobágy EuroCity t(EC 140), a Kijevből érkező Transcarpathia gyorsvonatot, valamint a Kijevbe induló Transcarpathia gyorsvonatot.

A helyi és helyközi buszközlekedés tekintetében öt helyközi járat lesz érintett Érd–Bem tér, Kelenföld vasútállomás–Érd, Kunszentmiklós–Népliget, Kiskunhalas–Népliget és Cibakháza–Szolnok között, valamint Szeged és Dunaújváros helyi buszközlekedésében lesznek változások.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, az EU-ban évek óta terítéken van az óraátállítás eltörlése, és egy egész évben egységes időszámítás bevezetése. Szürreális módon azonban továbbra sincs egyetértés az európai tagállamok között, így hiába tett 2018-ban javaslatot az Európai Bizottság arra, hogy szüntessék meg az évente kétszer történő óraátállítást az EU-ban, megegyezés még mindig nem született. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
konzekvencia
2025. október 25. 12:53
Megszüntethetnék már ezt a szart, a tököm tele van vele. A nyári időszámítást kéne tartani aztán kész. A skandinávok meg állítsák úgy az óráikat ahogy akarják. Mi azzal a gond ? Időzónák eddig is voltak. És ?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!