Néhány órán belül új időszámítás kezdődik Magyarországon

Hatalmas károkat okoz, mégis érvényben marad: jön az elmúlt évek legkorábbi óraátállítása
Minden alkalommal hosszú időbe telik az alkalmazkodás, egyelőre még sincs rá megoldás. Október 26-án jön az elmúlt esztendők legkorábbi óraátállítása.
A tömegközlekedést használóknak érdemes lesz odafigyelniük.
A hónap utolsó vasárnapján, október 26-án kezdetét veszi a téli időszámítás, vagyis hajnali 3 órakor az órákat visszaállítjuk két órára, aminek köszönhetően nemcsak egy órával többet alhatunk, de többek között a tömegközlekedési és a vasúti menetrendeket is érinteni fogja a változás.
A Budapesti Közlekedési Központ közlemény adott ki, amelyben tájékoztattak, hogy néhány vonalon – jellemzően a ritkábban közlekedő járatoknál –
egy-két indulás időpontja változik, de az óraátállítás nem fog járatkimaradásokat okozni.
A Mávinform tájékoztatása szerint több belföldi és nemzetközi vonat menetrendjét érinti a téli időszámítás kezdete, valamint pár helyközi Volán-járat közlekedése módosul Érd és Kiskunhalas térségében.
Az óraátállításban érintett a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon egy, Budapest–Esztergom vonatkozásában kettő, a Budapest–Székesfehérvár vonalon kettő, Budapest–Vác–Szob vonatkozásban három, a Budapest–Veresegyház–Vácrátót–Vác vonalon egy, míg Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonatkozásban négy vonat. Továbbá módosul a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon kettő, Budapest–Lajosmizse és Kaposvár–Siófok vonatkozásban egy-egy szerelvény menetrendje.
A Szeged és Hódmezővásárhely között járó TramTrain vasútvillamos esetében két vonat menetrendjében lesz változás.
a Bécs és Bukarest között közlekedő Dacia EuroCityt, a Bukarest és Bécs között járó Dacia EuroCityt, a Csapról és közvetlen kocsikkal Kijevből érkező Hortobágy EuroCity t(EC 140), a Kijevből érkező Transcarpathia gyorsvonatot, valamint a Kijevbe induló Transcarpathia gyorsvonatot.
A helyi és helyközi buszközlekedés tekintetében öt helyközi járat lesz érintett Érd–Bem tér, Kelenföld vasútállomás–Érd, Kunszentmiklós–Népliget, Kiskunhalas–Népliget és Cibakháza–Szolnok között, valamint Szeged és Dunaújváros helyi buszközlekedésében lesznek változások.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, az EU-ban évek óta terítéken van az óraátállítás eltörlése, és egy egész évben egységes időszámítás bevezetése. Szürreális módon azonban továbbra sincs egyetértés az európai tagállamok között, így hiába tett 2018-ban javaslatot az Európai Bizottság arra, hogy szüntessék meg az évente kétszer történő óraátállítást az EU-ban, megegyezés még mindig nem született.
Nyitókép: Pixabay