Jön az újabb érvágás: Brüsszel a jövőben szankcionálná azon tagállamokat, amelyek nem törlik el a 13. havi nyugdíjat és nem emelik a nyugdíjkorhatárt
Az Európai Bizottság az uniós pénzeket a jövőben a tagállamok nyugdíjreformjához kötné.
A Mi Hazánkhoz közel álló politikai aktivista szerint mindenkinek meg kell győzni a környezetét arról, hogy nem éri meg feladni az elmúlt 15 eredményeit.
El kell mondani az embereknek, milyen pozitív intézkedéseket hozott a kormány az elmúlt 15 évben Magyarországon – mondta Budaházy György a Polgári Mulató rendezvényén.
„El kell nekik mondani a pozitív dolgokat, meg kell értetni velük, hogy Magyarországon nem loptak el mindent. Miközben a magyar közvagyont megduplázták, az aranykészletet egy tonnáról 110 tonnára emelték, és még sorolhatnánk. A stratégiai vállalatokat visszaszerezték, amiből a rezsicsökkentést meg tudták tenni” – fogalmazott.
Budaházy szerint ezek pozitív dolgok, valódi értékek.
„El kell nekik mondani, hogy ezeket ne dobjátok el” – tette hozzá.
Budaházy figyelmeztetett, hogy a Nyugat szeretné, ha ezek az eredmények megszűnnének, és követeli a magyar kormánytól, hogy szüntessék meg őket.
Szerinte Magyar Péter nem tudna ellenállni ennek, még ha akarna sem, mert őt azok fizetik.
„Nyilvánvalóan elvárják tőle, hogy változtasson azokon az eredményeken, amelyeket Orbán pozitívumként működtet.” „Mindenkinek meg kell győznie a saját környezetét, mert nem szabad megengedni, hogy széthányják az országot” – hangsúlyozta Budaházy.
