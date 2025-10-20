Budaházy György üzent a szavazóknak: Nem szabad hagyni, hogy Magyar Péterék szétrombolják az országot

El kell mondani az embereknek, milyen pozitív intézkedéseket hozott a kormány az elmúlt 15 évben Magyarországon – mondta Budaházy György a Polgári Mulató rendezvényén.

„El kell nekik mondani a pozitív dolgokat, meg kell értetni velük, hogy Magyarországon nem loptak el mindent. Miközben a magyar közvagyont megduplázták, az aranykészletet egy tonnáról 110 tonnára emelték, és még sorolhatnánk. A stratégiai vállalatokat visszaszerezték, amiből a rezsicsökkentést meg tudták tenni” – fogalmazott.

Budaházy szerint ezek pozitív dolgok, valódi értékek.

„El kell nekik mondani, hogy ezeket ne dobjátok el” – tette hozzá.

Budaházy figyelmeztetett, hogy a Nyugat szeretné, ha ezek az eredmények megszűnnének, és követeli a magyar kormánytól, hogy szüntessék meg őket.