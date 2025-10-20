Ft
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Zelenszkij gyászos kilátásai ellenére bekeményített a budapesti békecsúcs előtt

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Polgári Mulató Budaházy György Magyar Péter Mi Hazánk

Budaházy György üzent a szavazóknak: Nem szabad hagyni, hogy Magyar Péterék szétrombolják az országot

2025. október 20. 10:11

A Mi Hazánkhoz közel álló politikai aktivista szerint mindenkinek meg kell győzni a környezetét arról, hogy nem éri meg feladni az elmúlt 15 eredményeit.

2025. október 20. 10:11
null

El kell mondani az embereknek, milyen pozitív intézkedéseket hozott a kormány az elmúlt 15 évben Magyarországon – mondta Budaházy György a Polgári Mulató rendezvényén.

„El kell nekik mondani a pozitív dolgokat, meg kell értetni velük, hogy Magyarországon nem loptak el mindent. Miközben a magyar közvagyont megduplázták, az aranykészletet egy tonnáról 110 tonnára emelték, és még sorolhatnánk. A stratégiai vállalatokat visszaszerezték, amiből a rezsicsökkentést meg tudták tenni” – fogalmazott.

Budaházy szerint ezek pozitív dolgok, valódi értékek.

„El kell nekik mondani, hogy ezeket ne dobjátok el” – tette hozzá.

Budaházy figyelmeztetett, hogy a Nyugat szeretné, ha ezek az eredmények megszűnnének, és követeli a magyar kormánytól, hogy szüntessék meg őket.

Szerinte Magyar Péter nem tudna ellenállni ennek, még ha akarna sem, mert őt azok fizetik.

„Nyilvánvalóan elvárják tőle, hogy változtasson azokon az eredményeken, amelyeket Orbán pozitívumként működtet.” „Mindenkinek meg kell győznie a saját környezetét, mert nem szabad megengedni, hogy széthányják az országot” – hangsúlyozta Budaházy.

Nyitókép forrása: Mandiner / Földházi Árpád

Összesen 12 komment

gyozoporgorugasa
2025. október 20. 10:53
altercat1gyozoporgorugasa 2025. október 20. 10:48 Ne majrézz, az aranyered nem kell a kutyának se..."" Na mi van hülye fasz ?Ne habogj ,mi az előnye az aranytartalékunknak azt okádd ki magadból.Tudom vész helyzetén hozzá lehet nyúlni mint semjén a gyerekekhez.De akkor a dánok most éhen halnak?🤣🤣😂😂👌✌
Válasz erre
0
0
elégia
2025. október 20. 10:53
Budaházy hangja józan, a szélütött Poloska rajongókéval szemben.
Válasz erre
0
0
gyozoporgorugasa
•••
2025. október 20. 10:39 Szerkesztve
az aranykészletet egy tonnáról 110 tonnára emelték"" 🤣🤣😂👌 Romániának 104 tonna most akkor mi van?Lengyelországé 331 tonna,most 3 szor jobbak nálunk?😂😂🤣🤣😂😊✌ A dánoknak 66 tonna.Mennyi a dániai átlagbér?Hol vagyunk mi tőlük?😎😂😂🤣🤣😊👌✌
Válasz erre
0
2
B_kanya
2025. október 20. 10:33
nemturista 2025. október 20. 10:29 "Bal oldalon nincs alternatíva,aki hisz bármelyiknek is,az vagy nem normális,vagy végigaludta az elmúlt 50 évet... " Ötvenet? 120-at!!!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!