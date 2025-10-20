„Minden második posztjában a jobboldali tábort becsmérelte és alázta. Sőt, odáig merészkedett, hogy aki részt vett a Harcosok Klubja edzőtáborában, az mélyen szégyellje el magát.

Ezt azért érezte szükségesnek, mert a több mint 1500 résztvevő a zánkai Erzsébet-tábor helyszínéül szolgáló kempingben szállt meg. Nem szállodában, nem is motelben, és még csak nem is apartmanokban, hanem egy diákszálláson. Egy szobában több ágy, akár emeletes is, és közös fürdők hat emberrel. Na, már ott tartunk, hogy ez a »luxizás«. No comment…

A The Man annyira ki van borulva attól, hogy a jobboldali tömb egy kétnapos találkozón gyűlt össze, hogy nem tudott mással foglalkozni, csak velünk.

Ez is jól mutatja, hogy Magyar Péter egyáltalán nem áll annyira jól, mint azt állítja. Ha ez így lenne, akkor nem a Harcosok Klubjával foglalkozna.

Messiás úrnak marad az irigykedés és a hisztizés — csak az a kérdés, hogyan fogja így bírni a következő hat hónapot.”