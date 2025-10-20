Ft
10. 20.
hétfő
10. 20.
hétfő
Ez nem a Messiás úr hétvégéje volt!

2025. október 20. 11:01

Magyar Péter teljesen ki volt borulva az elmúlt két napban. Nem róla szólt a sajtó, és nem is érdekelte senkit, hogy mi van vele.

Móna Márk
„Minden második posztjában a jobboldali tábort becsmérelte és alázta. Sőt, odáig merészkedett, hogy aki részt vett a Harcosok Klubja edzőtáborában, az mélyen szégyellje el magát.

Ezt azért érezte szükségesnek, mert a több mint 1500 résztvevő a zánkai Erzsébet-tábor helyszínéül szolgáló kempingben szállt meg. Nem szállodában, nem is motelben, és még csak nem is apartmanokban, hanem egy diákszálláson. Egy szobában több ágy, akár emeletes is, és közös fürdők hat emberrel. Na, már ott tartunk, hogy ez a »luxizás«. No comment…

A The Man annyira ki van borulva attól, hogy a jobboldali tömb egy kétnapos találkozón gyűlt össze, hogy nem tudott mással foglalkozni, csak velünk.

Ez is jól mutatja, hogy Magyar Péter egyáltalán nem áll annyira jól, mint azt állítja. Ha ez így lenne, akkor nem a Harcosok Klubjával foglalkozna.

Messiás úrnak marad az irigykedés és a hisztizés — csak az a kérdés, hogyan fogja így bírni a következő hat hónapot.”

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

2istvsn
2025. október 20. 12:29
nem pont ide, de MM-nak. hivatkozva a kommentben látottakra, Márk, a katolikus gyónásra akkor sincs feloldás, ha az életet veszélyzetet, vagy gyilkosségot gyón meg. a pap legfeljebb csak ráveheti az ürgét, hogy jelentkezzen a hatóságnál. ezért is kellett volna másképpen hozzáállni dobrev eszement javaslatához, vagy nem tudta ezt, vagy csak szimplán szemétkedett és uszított, mert egyébként vízgereblyézés amit mondott. ez a hivatkozásod, és ezt ahogy érzékrltem elfogadták a többiek is, nem igazán verte agyon dobrev ostoba ötletét.
Válasz erre
0
0
Egyszeriember
2025. október 20. 11:10
Közeledik az ideg-összeroppanás. Pitir Midyir alkalmatlanságát már csak a nagyon elvakultak nem látják. Vagyis, lehet már ők is, csak ugye az O1G erősebb a józan észnél.
Válasz erre
4
0
FredShine
2025. október 20. 11:10
A héten várhatóak is a 70%-22%-os felmérések.
Válasz erre
3
0
regi-nyarakon21
2025. október 20. 11:08
Inkább a jelöltállítással kéne foglalkozni, a kólásdobozaival:)
Válasz erre
5
0
