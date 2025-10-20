Szökésben a bírót kávéval arcul öntő ifjabb Portik

Portik Tamás után az egykori maffiózó fiának is börtönbe kell vonulnia
A férfit, aki kávéval arcon öntötte az eljáró bírót, hivatalos személy elleni erőszakban mondták ki bűnösnek.
Miután nem vonult börtönbe, alfogatóparancsot adtak ki Portik Tamás fia ellen. Hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt ítélték el.
Elfogatóparancsot adtak ki Portik Tamás fia ellen, miután nem vonult be a börtönbe – szúrta ki a Magyar Nemzet. A férfit hivatalos személy elleni erőszak miatt ítélték el, mert tavaly januárban kávéval öntötte le a Fenyő-gyilkosság perének elsőfokú bíráját.
A Magyar Nemzet úgy tudja, a férfinak hetekkel ezelőtt kellett volna bevonulni a börtönbe, hogy megkezdje egy év hat hónapos büntetésének letöltését, ám ezt nem tette meg.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, ifjabb Portik Tamás a Fenyő ügyben felbujtással vádolt – és azóta jogerősen életfogytiglani fegyházra ítélt – Portik Tamás fia, apja egyik januári tárgyalása előtt a folyosón számonkérte az ügyben ítélkező bírót, Póta Pétert, akit rövid szóváltás után kávéval arcon öntött.
A Svájcban élő férfi ellen hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt indult eljárás. A Pesti Központi Kerületi Bíróság ifjabb Portikot bűnösnek találta, és 1 év 6 hónap – végrehajtásában 3 évre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte. Később a Budapest Környéki Törvényszék megváltoztatta az elsőfokú ítéletet, mellőzte a szabadságvesztés próbaidőre való felfüggesztését, valamint mellékbüntetésül a vádlottat 2 év közügyektől eltiltásra ítélte.
Mindez azt jelenti, hogy Portik Tamás fiának is börtönbe kell vonulnia. A bíróság döntése szerint a vádlott a szabadságvesztés fele részének letöltését követően bocsátható feltételes szabadságra. Büntetésébe beszámítják a letartóztatásban letöltött időt.
Indoklásában a bíróság kiemelte, hogy a súlyosításra, így a letöltendő szabadságvesztés kiszabására azért került sor, mert a társadalmi jogrendbe nem illeszthető bele a rendőrök, az ügyészek és a bírák elleni támadás. Ezek az igazságszolgáltatás azon szervei, amelyeket ért támadás mélyen elítélendő és amelynek a büntetés kiszabásában is meg kell nyilvánulnia.
Hangsúlyozták, hogy sem a rendőrség, sem az ügyészség, sem a bíróság nem tehető ki semmilyen jogtalan támadásnak, illetve fokozott érdek fűződik az eljárás résztvevőinek kiegyensúlyozott és biztonságos működéséhez.
Nyitókép: Portik fia az akció előtt (Fotó: ugyeszseg.hu)