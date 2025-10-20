Ft
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Zelenszkij gyászos kilátásai ellenére bekeményített a budapesti békecsúcs előtt

Portik Tamás bíróság Fenyő-gyilkosság kávé

Szökésben a bírót kávéval arcul öntő ifjabb Portik

2025. október 20. 10:06

Miután nem vonult börtönbe, alfogatóparancsot adtak ki Portik Tamás fia ellen. Hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt ítélték el.

2025. október 20. 10:06
null

Elfogatóparancsot adtak ki Portik Tamás fia ellen, miután nem vonult be a börtönbe – szúrta ki a Magyar Nemzet. A férfit hivatalos személy elleni erőszak miatt ítélték el, mert tavaly januárban kávéval öntötte le a Fenyő-gyilkosság perének elsőfokú bíráját.

A Magyar Nemzet úgy tudja, a férfinak hetekkel ezelőtt kellett volna bevonulni a börtönbe, hogy megkezdje egy év hat hónapos büntetésének letöltését, ám ezt nem tette meg.

Mint arról a Mandiner is beszámolt, ifjabb Portik Tamás a Fenyő ügyben felbujtással vádolt – és azóta jogerősen életfogytiglani fegyházra ítélt – Portik Tamás fia, apja egyik januári tárgyalása előtt a folyosón számonkérte az ügyben ítélkező bírót, Póta Pétert, akit rövid szóváltás után kávéval arcon öntött. 

A Svájcban élő férfi ellen hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt indult eljárás. A Pesti Központi Kerületi Bíróság ifjabb Portikot bűnösnek találta, és 1 év 6 hónap – végrehajtásában 3 évre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte. Később a Budapest Környéki Törvényszék megváltoztatta az elsőfokú ítéletet, mellőzte a szabadságvesztés próbaidőre való felfüggesztését, valamint mellékbüntetésül a vádlottat 2 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Mindez azt jelenti, hogy Portik Tamás fiának is börtönbe kell vonulnia. A bíróság döntése szerint a vádlott a szabadságvesztés fele részének letöltését követően bocsátható feltételes szabadságra. Büntetésébe beszámítják a letartóztatásban letöltött időt.

Indoklásában a bíróság kiemelte, hogy a súlyosításra, így a letöltendő szabadságvesztés kiszabására azért került sor, mert a társadalmi jogrendbe nem illeszthető bele a rendőrök, az ügyészek és a bírák elleni támadás. Ezek az igazságszolgáltatás azon szervei, amelyeket ért támadás mélyen elítélendő és amelynek a büntetés kiszabásában is meg kell nyilvánulnia.

Hangsúlyozták, hogy sem a rendőrség, sem az ügyészség, sem a bíróság nem tehető ki semmilyen jogtalan támadásnak, illetve fokozott érdek fűződik az eljárás résztvevőinek kiegyensúlyozott és biztonságos működéséhez.

Nyitókép: Portik fia az akció előtt (Fotó: ugyeszseg.hu)

 

