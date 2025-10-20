Szökésben a bírót kávéval arcul öntő ifjabb Portik

A Magyar Nemzet úgy tudja, a férfinak hetekkel ezelőtt kellett volna bevonulni a börtönbe, hogy megkezdje egy év hat hónapos büntetésének letöltését, ám ezt nem tette meg.

Mint arról a Mandiner is beszámolt, ifjabb Portik Tamás a Fenyő ügyben felbujtással vádolt – és azóta jogerősen életfogytiglani fegyházra ítélt – Portik Tamás fia, apja egyik januári tárgyalása előtt a folyosón számonkérte az ügyben ítélkező bírót, Póta Pétert, akit rövid szóváltás után kávéval arcon öntött.

A Svájcban élő férfi ellen hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt indult eljárás. A Pesti Központi Kerületi Bíróság ifjabb Portikot bűnösnek találta, és 1 év 6 hónap – végrehajtásában 3 évre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte. Később a Budapest Környéki Törvényszék megváltoztatta az elsőfokú ítéletet, mellőzte a szabadságvesztés próbaidőre való felfüggesztését, valamint mellékbüntetésül a vádlottat 2 év közügyektől eltiltásra ítélte.