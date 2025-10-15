Létezik egy különleges, megmagyarázhatatlan élmény a labdarúgásban. Szerintem mindenki, aki ebben a gyönyörű játékban részt vett, ismeri. A pillanat, amikor ellövöd a labdát, és belül pontosan tudod, hogy ez gól lesz. Mire felnézel, a labda a hálóban, a csapattársak és a nézők ünnepelnek. Euforikus az egész.

Majdnem ugyanilyen érzés, amikor egy mérkőzésen kezdő sípszó pillanatában tudod, hogy EZ JÓ LESZ! Pont ilyen volt a Portugál-Magyar meccs, az első pillanatban éreztem, hogy itt valami nagy dolog fog történni, és meg is történt.

Teljesen egyenrangú ellenfélként idegenben döntetlent játszottunk (igen, mi mind ott voltunk a pályán Marco Rossi fiaival, legalább lélekben) a világ egyik legjobb nemzeti együttese ellen.

Egy olyan meccsen, amelyre minden futballkedvelő néző csettinthet, hiszen két lelkes, támadó szellemben játszó csapat minden szempontból élvezetes küzdelmét élhette meg. Egy percig nem érződött, hogy alárendelt szerepben lennénk a 40 évesen is zseniális Cristiano Ronaldo által vezetett portugálok ellen. Az első félidőben több kaput eltaláló lövésünk volt, és az egész meccsen gyönyörű akciókat vezetett a magyar válogatott.

Szerencsénk volt? A papírforma alapján igen. A meccs egészét nézve azonban korántsem ez a helyzet. Ez nem egy küzdős, szenvedős iksz volt, elképesztő mozzanatokat láttunk a mieinktől Bolla sarkazásától és épphogy mellément próbáltozásától Szalai Attila fejesén és Tóth Balázs zseniális védésein keresztül Szoboszlai Dominik góljáig.