Ettől megfájdul Von der Leyen feje: Orbán Viktor álláspontját visszhangozzák majd a brüsszeli csúcstalálkozón

Erre senki sem számított: Ficónak különleges szerepet szán Orbán október 23-án (VIDEÓ)
Tizenöt évvel ezelőtt erről szó sem lehetett volna.
Már a Politico is azt írja, hogy Brüsszelben olyan témák kerülnek napirendre, amelyeket korábban csak Orbán Viktor képviselt, de ma már főáramú vezetők is támogatnak.
Az Európai Tanács e heti brüsszeli csúcstalálkozóján a vezetők kiemelten foglalkoznak a lakhatási válsággal, védelmi kiadásokkal, migrációval és digitális szabályozással, hogy „visszaszorítsák a populista, szélsőjobboldali erők térnyerését” – írja a Politico.
A cikk hangsúlyozza:
olyan témák kerülnek napirendre – például a migrációs kérelmek EU-n kívüli feldolgozása –, amelyeket korábban csak Orbán Viktor képviselt, de ma már főáramú vezetők is támogatnak.
A brüsszeli csúcstalálkozó kezdetén – az október 23-i nemzeti ünnep miatt – Robert Fico szlovák kormányfő képviseli majd a magyar érdekeket.
