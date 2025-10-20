Ft
Rendkívüli!

Zelenszkij gyászos kilátásai ellenére bekeményített a budapesti békecsúcs előtt

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel Robert Fico Ursula von der Leyen Orbán Viktor EU Európai Tanács

Ettől megfájdul Von der Leyen feje: Orbán Viktor álláspontját visszhangozzák majd a brüsszeli csúcstalálkozón

2025. október 20. 11:30

Már a Politico is azt írja, hogy Brüsszelben olyan témák kerülnek napirendre, amelyeket korábban csak Orbán Viktor képviselt, de ma már főáramú vezetők is támogatnak.

2025. október 20. 11:30
null

Az Európai Tanács e heti brüsszeli csúcstalálkozóján a vezetők kiemelten foglalkoznak a lakhatási válsággal, védelmi kiadásokkal, migrációval és digitális szabályozással, hogy „visszaszorítsák a populista, szélsőjobboldali erők térnyerését” – írja a Politico.

A cikk hangsúlyozza:

olyan témák kerülnek napirendre – például a migrációs kérelmek EU-n kívüli feldolgozása –, amelyeket korábban csak Orbán Viktor képviselt, de ma már főáramú vezetők is támogatnak.

A brüsszeli csúcstalálkozó kezdetén – az október 23-i nemzeti ünnep miatt – Robert Fico szlovák kormányfő képviseli majd a magyar érdekeket.

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Élő Éva
•••
2025. október 20. 13:46 Szerkesztve
"A történelem az élet tanító mestere." És tényleg. Izrael megalapítása kardinális cáfolatokkal szolgált a baloldali és liberális elképzelésekre, ám erre nem számítottak. 1./ A kibucok a magántulajdon és a család felszámolását, és az új fejlettebb társadalmat hívattak demonstrálni, de az antropológia kemény valóságán tökéletesen elbukott a progresszív utópia. 2-/ Az idegen szép! Az eltérő rasszú, kultúrájú embertömegek jól integrálhatók a többségi társadalomba. A palesztinok. muszlimok idővel békeszerető, jámbort szabadelvű tagjai lesznek a zsidó meg a keresztény társadalmaknak. Feladják identitásukat, vallásukat, és derék progresszív haladárrá válnak. Most még a Spinoza házban kétségbeesetten próbálják menteni a menthetőt. Az utópisztikus hiedelemvilág genderestül, internacionalizmusostól csődöt mondott. 3./ Legfőképpen pedig katonailag. Az antifák még gyújtogatnak, lincselgetnek,de ugyan ki az aki meghalna a világukért. 4-/ Demográfiailag. A karakter is elfogyott.
Válasz erre
0
0
egyszeri
2025. október 20. 13:23
Falra hányt borsó. Ez a brüsszeli maffia nem lát ki a buborékból amiben vannak. Náluk csak a pénz meg a hatalom számít.
Válasz erre
1
0
Treeoflife
2025. október 20. 12:44
"Az Európai Tanács e heti brüsszeli csúcstalálkozóján a vezetők kiemelten foglalkoznak a lakhatási válsággal, védelmi kiadásokkal, migrációval és digitális szabályozással, hogy „visszaszorítsák a populista, szélsőjobboldali erők térnyerését” Csak nekem tűnik úgy, hogy a viharfelhők kezdenek összecsapni az EU feje fölött? Bárcsak összecsapna ... "A brüsszeli csúcstalálkozó kezdetén – az október 23-i nemzeti ünnep miatt – Robert Fico szlovák kormányfő képviseli majd a magyar érdekeket." És ahhoz, hogy Orbán Viktor vitorlájából aq szelet kifogják, meg iss tesznek mindent, hogy Ficót eltántorítsák. Azt olvastam valahol, hogy Kijevbe fog látogatni Zelenszkij meghívására ... teljes erőbedobással zakatol az ellenállás. Meglátjuk, mire mennek ketten (Trump és Orbán) ...? Arany János: Bolond Istók "Látván, hogy szőlejét a jég veri, Dorongot ő is hirtelen kapott fel, Paskolni kezdé, hullván könnyei: „No hát, no!” így kiált; „én uram isten! Csak rajta! hadd lám: mire megyünk ketten!”
Válasz erre
2
0
zakar zoltán béla
2025. október 20. 12:31
A nő szemében kétségbeesés és gyűlölet.
Válasz erre
0
0
