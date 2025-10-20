Ettől megfájdul Von der Leyen feje: Orbán Viktor álláspontját visszhangozzák majd a brüsszeli csúcstalálkozón

Az Európai Tanács e heti brüsszeli csúcstalálkozóján a vezetők kiemelten foglalkoznak a lakhatási válsággal, védelmi kiadásokkal, migrációval és digitális szabályozással, hogy „visszaszorítsák a populista, szélsőjobboldali erők térnyerését” – írja a Politico.

A cikk hangsúlyozza:

olyan témák kerülnek napirendre – például a migrációs kérelmek EU-n kívüli feldolgozása –, amelyeket korábban csak Orbán Viktor képviselt, de ma már főáramú vezetők is támogatnak.

A brüsszeli csúcstalálkozó kezdetén – az október 23-i nemzeti ünnep miatt – Robert Fico szlovák kormányfő képviseli majd a magyar érdekeket.