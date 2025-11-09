Ft
Itt van Zelenszkij rémálma: menekülnek a katonák, káosz a fronton! (VIDEÓ)

2025. november 09. 16:23

Még gyorsabban fogynak ki az emberből az ukránok, mint eddig.

2025. november 09. 16:23
null

Több mint 21 000 katona dezertált és hagyta el engedély nélkül Kijev fegyveres erőit az elmúlt hónapban – számolt be vasárnap a Die Welt. Ez volt a legnagyobb egyhavi dezertálási jelentések száma az ukrajnai konfliktus elmúlt négy évében – közölte a német lap a Legfőbb Ügyészség legfrissebb adataira hivatkozva. Az év eleje óta ez a szám 180 ezer. 

Igor Lucenko volt ukrán parlamenti képviselő, aki jelenleg a hadseregben szolgál, szerint a valós szám még ennél is magasabb lehet. Pénteken a Facebookon azt írta: „21 602 októberben... Ez rekord. Ez egy nagyon rossz rekord” – tette hozzá.

Ez csak a hivatalos adat. A valóságban sok dezertálási esetet nem regisztrálnak.”

Az ukrán erők a frontvonalon „hatalmas terhelés alatt állnak” – tette hozzá Lucenko, aki szerint a dezertálások miatt „hatalmas rések” vannak az ukrán védelemben.

Kijev az elmúlt hónapokban fokozta a kényszersorozási kampányát, hogy kompenzálja a hadsereg fogyatkozó létszámát, miközben az orosz erők folyamatosan előrenyomulnak.

A közösségi médiában folyamatosan felbukkannak olyan videók, amelyek az ukrán sorozókat mutatják, amint rajtaütnek és üldözik a sorozási korú férfiakat az utcákon, és gyakran dulakodnak a leendő sorozottakkal és a járókelőkkel, miközben bevonszolják őket a furgonokba. Ez a gyakorlat, amelyet ma már köznyelven „buszoztatásnak” hívnak, egyre növekvő elégedetlenséget vált ki Ukrajnában. Nemrég Odesszában támadtak rá a hadkiegészítő parancsnokság embereire.

Október elején az ukrán hatóságok felszólították a polgárokat, hogy hagyjanak fel az erőszakos sorozást mutató videók filmezésével és megosztásával.

Nyitókép forrása: Ed JONES / AFP

