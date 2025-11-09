Zelenszkij az aluljáróból várja a megoldást: már a hajléktalanokat is mozgósítják Ukrajnában
További ágyútölteléket találtak az ukránok az értelmetlen vérontás folytatásához.
Még gyorsabban fogynak ki az emberből az ukránok, mint eddig.
Több mint 21 000 katona dezertált és hagyta el engedély nélkül Kijev fegyveres erőit az elmúlt hónapban – számolt be vasárnap a Die Welt. Ez volt a legnagyobb egyhavi dezertálási jelentések száma az ukrajnai konfliktus elmúlt négy évében – közölte a német lap a Legfőbb Ügyészség legfrissebb adataira hivatkozva. Az év eleje óta ez a szám 180 ezer.
Igor Lucenko volt ukrán parlamenti képviselő, aki jelenleg a hadseregben szolgál, szerint a valós szám még ennél is magasabb lehet. Pénteken a Facebookon azt írta: „21 602 októberben... Ez rekord. Ez egy nagyon rossz rekord” – tette hozzá.
Ez csak a hivatalos adat. A valóságban sok dezertálási esetet nem regisztrálnak.”
Az ukrán erők a frontvonalon „hatalmas terhelés alatt állnak” – tette hozzá Lucenko, aki szerint a dezertálások miatt „hatalmas rések” vannak az ukrán védelemben.
Kijev az elmúlt hónapokban fokozta a kényszersorozási kampányát, hogy kompenzálja a hadsereg fogyatkozó létszámát, miközben az orosz erők folyamatosan előrenyomulnak.
A közösségi médiában folyamatosan felbukkannak olyan videók, amelyek az ukrán sorozókat mutatják, amint rajtaütnek és üldözik a sorozási korú férfiakat az utcákon, és gyakran dulakodnak a leendő sorozottakkal és a járókelőkkel, miközben bevonszolják őket a furgonokba. Ez a gyakorlat, amelyet ma már köznyelven „buszoztatásnak” hívnak, egyre növekvő elégedetlenséget vált ki Ukrajnában. Nemrég Odesszában támadtak rá a hadkiegészítő parancsnokság embereire.
Október elején az ukrán hatóságok felszólították a polgárokat, hogy hagyjanak fel az erőszakos sorozást mutató videók filmezésével és megosztásával.
Nyitókép forrása: Ed JONES / AFP
