Több mint 21 000 katona dezertált és hagyta el engedély nélkül Kijev fegyveres erőit az elmúlt hónapban – számolt be vasárnap a Die Welt. Ez volt a legnagyobb egyhavi dezertálási jelentések száma az ukrajnai konfliktus elmúlt négy évében – közölte a német lap a Legfőbb Ügyészség legfrissebb adataira hivatkozva. Az év eleje óta ez a szám 180 ezer.

Igor Lucenko volt ukrán parlamenti képviselő, aki jelenleg a hadseregben szolgál, szerint a valós szám még ennél is magasabb lehet. Pénteken a Facebookon azt írta: „21 602 októberben... Ez rekord. Ez egy nagyon rossz rekord” – tette hozzá.

Ez csak a hivatalos adat. A valóságban sok dezertálási esetet nem regisztrálnak.”

Az ukrán erők a frontvonalon „hatalmas terhelés alatt állnak” – tette hozzá Lucenko, aki szerint a dezertálások miatt „hatalmas rések” vannak az ukrán védelemben.

Kijev az elmúlt hónapokban fokozta a kényszersorozási kampányát, hogy kompenzálja a hadsereg fogyatkozó létszámát, miközben az orosz erők folyamatosan előrenyomulnak.