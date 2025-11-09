Világszinten is ritka példa, hagyományaink őrzője a hazai tájházak komplex rendszere – Hegedűsné Majnár Márta a Mandinernek

Mit jelent a tájház fogalma?

A tájházak legjellemzőbb sajátosságait az elmúlt évtizedek során a néprajzkutatók meghatározták. Alapvetően egy olyan épületből érdemes kiindulni, amely jelentős népi építészeti emlék, lehetőleg helyi vagy ideális esetben országos műemléki védelem alatt áll. A tájház legalább egy helyisége olyan enteriőr kell legyen, amely az adott településre jellemző. Lehet az egy tisztaszoba vagy akár egy konyha a hozzá tartozó kamrával. Fontos szempont, hogy eredeti, a településen gyűjtött bútorok, eszközök, tárgyak alkossák a berendezését. Az utóbbi években egyre inkább teret kap, hogy a tájházak ne csupán gyűjtemények tárhelyei legyenek, hanem élő közösségi színtérként fogadják a látogatókat.

A legjobb, ha a helyiek tudják élettel megtölteni,

ha nullától százéves korig lehetőleg mindenki szerepet kap ebben a közösségi működésben. Lényeges, hogy a helyi gazdaság és a vidékfejlesztés szerves részévé váljon, legyen szó vendéglátásról, kézművességről, termékekről. Rendkívül fontos egy tájház múzeumpedagógiai küldetése is, hogy a gyerekek korosztályonként, már óvodáskoruktól kezdve játékos formában megtapasztalják, hogyan éltek az őseik. Ez mind a tájház definíciójához tartozik tágabb értelemben.