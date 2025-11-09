Világszinten is ritka példa, hagyományaink őrzője a hazai tájházak komplex rendszere – Hegedűsné Majnár Márta a Mandinernek
2025. november 09. 15:07
A Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének alelnökével szűkebb pátriájában, Noszvajon, a tájházként működő gazdaház kertjében ültünk le beszélgetni egy napfényes őszi délelőttön.
2025. november 09. 15:07
Mit jelent a tájház fogalma?
A tájházak legjellemzőbb sajátosságait az elmúlt évtizedek során a néprajzkutatók meghatározták. Alapvetően egy olyan épületből érdemes kiindulni, amely jelentős népi építészeti emlék, lehetőleg helyi vagy ideális esetben országos műemléki védelem alatt áll. A tájház legalább egy helyisége olyan enteriőr kell legyen, amely az adott településre jellemző. Lehet az egy tisztaszoba vagy akár egy konyha a hozzá tartozó kamrával. Fontos szempont, hogy eredeti, a településen gyűjtött bútorok, eszközök, tárgyak alkossák a berendezését. Az utóbbi években egyre inkább teret kap, hogy a tájházak ne csupán gyűjtemények tárhelyei legyenek, hanem élő közösségi színtérként fogadják a látogatókat.
A legjobb, ha a helyiek tudják élettel megtölteni,
ha nullától százéves korig lehetőleg mindenki szerepet kap ebben a közösségi működésben. Lényeges, hogy a helyi gazdaság és a vidékfejlesztés szerves részévé váljon, legyen szó vendéglátásról, kézművességről, termékekről. Rendkívül fontos egy tájház múzeumpedagógiai küldetése is, hogy a gyerekek korosztályonként, már óvodáskoruktól kezdve játékos formában megtapasztalják, hogyan éltek az őseik. Ez mind a tájház definíciójához tartozik tágabb értelemben.
Új lehetőség a tájházaknak – indul a Kós Károly-program
A tájházszövetség közgyűlésén bejelentették: elindul a Kós Károly-program. A kormányzati projekt célja, hogy erősítse a kulturális színterek közösségi tevékenységeit, illetve hogy bevonjon minél több látogatót és érdeklődőt. A programnak köszönhetően a tájházak akár egymillió forintos támogatásban is részesülhetnek, amelyet nemcsak a szakmai és közösségi programok megvalósítására, hanem a közösségi terek megújítására is fordíthatnak. Závogyán Magdolna kulturális államtitkár ennek kapcsán elmondta: erős és helyi identitás nincs a múlt ismerete, a gyökerek tudatos feltárása, a kulturális örökség megőrzésének igénye nélkül, erős nemzet pedig nincs a múltjára, a hagyományaira büszke, összetartó közösségek nélkül.
Hol és mikor jött létre Magyarország első tájháza?
Petőfi Sándor kiskőrösi szülőházán 1862-ben Jókai Mór javaslatára helyeztek el egy emléktáblát, ezáltal az ország első irodalmi emlékhelyévé vált, majd 1880-tól emlékházként nyílt meg és vált látogathatóvá. A szülőház eredeti állapotában őrzi a 19. század eleji paraszti miliőt, korabeli bútorokkal és berendezési tárgyakkal, így néprajzi szempontból is értékes, ezért bizonyos értelemben akár az első tájházunknak is tekinthetjük.
