Az építkezés, ami többe kerülhet puszta pénznél: komoly veszély fenyegeti a Duna-part panorámáját

A Komjádi uszoda szomszédságában tervezett tetőtér-beépítés komoly változásokat hozna a budai panorámában, a II. kerület lakói pedig precedenstől tartanak.
A Komjádi uszoda melletti két Duna-parti épületre tervezett tetőtér-beépítés komoly aggodalmakat kelt a II. kerületben – írta a Vasárnap.hu.
A tervek szerint mindkét épület tetejére öt-öt új, modern luxuslakás kerülne, üvegezett felületekkel és ferde tetősíkokkal, ami jelentősen megváltoztatná a klasszikus homlokzatok sziluettjét.
A látványtervek alapján a beavatkozás nem apró finomítás, hanem markáns átalakítás, amely a Duna-part karakterét és a budai panorámát egyaránt veszélyeztetheti.
A beruházás településrendezési szerződésen keresztül valósulna meg: a fejlesztő 15 millió forint hozzájárulásért cserébe magasabb beépíthetőséget kapna, miközben a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) változatlan maradna. Ez precedenst teremtene, amely más beruházóknak is utat nyithatna hasonló, a Duna-parti örökséget fenyegető projektekhez. A ferde tetők és modern kiegészítések nem illeszkednek a környék harmonikus építészeti szövetébe, és hosszú távon rontanák a látképet, miközben a lakóhelyek bővítése a parkolóhely-hiányt is tovább súlyosbítaná.
Dr. Sánta Zsófia, a II. kerület fideszes képviselője szerint a jelenlegi terv elsősorban a beruházónak kedvez, a közösség számára viszont csak minimális előnyt nyújt.
Sánta Zsófia hangsúlyozta: bízik abban, hogy az Országos Építészeti Tervtanács nem hagyja jóvá a terveket jelenlegi formájukban, így megőrizhető marad a Duna-part karaktere és a II. kerület zöld, élhető arculata.
A fejlesztés sorsa a Tervtanács döntésén múlik: ha elutasítják a terveket, a rövid távú profitszerzés nem vezet városromboláshoz és a közösség érdekei is érvényesülhetnek.
