Az építkezés, ami többe kerülhet puszta pénznél: komoly veszély fenyegeti a Duna-part panorámáját

A beruházás településrendezési szerződésen keresztül valósulna meg: a fejlesztő 15 millió forint hozzájárulásért cserébe magasabb beépíthetőséget kapna, miközben a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) változatlan maradna. Ez precedenst teremtene, amely más beruházóknak is utat nyithatna hasonló, a Duna-parti örökséget fenyegető projektekhez. A ferde tetők és modern kiegészítések nem illeszkednek a környék harmonikus építészeti szövetébe, és hosszú távon rontanák a látképet, miközben a lakóhelyek bővítése a parkolóhely-hiányt is tovább súlyosbítaná.

Dr. Sánta Zsófia, a II. kerület fideszes képviselője szerint a jelenlegi terv elsősorban a beruházónak kedvez, a közösség számára viszont csak minimális előnyt nyújt.