Angyalok és építészet | Makovecz Imre 90 (X)

A Makovecz Imre építész (1935-2011), a Magyar Művészeti Akadémia alapító örökös elnöke születésének 90. évfordulójához kapcsolódóan rendezett emlékkiállítás az életmű ikonikus darabjainak bemutatása mellett az építész szellemiségét, gondolkodásmódját és alkotói módszerét idézi meg látványos képi-, hang- és nagyléptékű épített installációkkal.

A Makovecz Alapítvány és a Műcsarnok közös rendezésében megvalósuló tárlat nemzetközi szakértők közreműködésével jött létre, a kiállítás kurátora Jonathan Glancey angol építészeti szakíró-kritikus.

Az építész (nem csak architekturális) rajzainak és több kisebb épület-makettjének a kiállítása mellett az életmű egyik csúcsának tartott Feltámadás Temploma mintegy 5 méter magas makettjét is felépítik a kiállítótér Apszisában. A termekben különleges av-technikával vetítik Tapio Snellman finn filmes Makovecz-ihlette architekturális filmetűdjeit, a kiállítás tereiben pedig a kifejezetten erre az alkalomra komponált hanganyag szól majd aláfestésként.

„Makovecz Imre hitt az angyalok létezésében” – szögezi le Jonathan Glancey, a kiállítás kurátora. „E minket óvó lények végigkísérnek bennünket, halandókat teljes földi utunkon – fényen, félhomályon és sötétségen át újra vissza a fénybe. Makovecz épületei is olyanok, mint az angyalok: menedéket nyújtanak, miközben az ihlet szárnyain összekötnek minket és a földet, amelyen állunk, az égbolttal, amely felettünk van – és az ezeken túli dimenziókkal is.

Akár az általa tervezett karzatok, előadótermek és házak bordás kupolái alatt állunk, akár a baki faluház szárnyas tetőszerkezete van felettünk, akár a visegrádi Erdei Művelődés Házának kör alakú falai közé vagy a farkasréti temető ravatalozójába lépünk, Makovecz ’épületlényei’ mindig meglepnek és a középpontba állítanak bennünket – és egyúttal felemelőek is.