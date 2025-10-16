Ft
Brüsszel Robert Fico csúcs Donald Trump Orbán Viktor beszéd

Erre senki sem számított: Ficónak különleges szerepet szán Orbán október 23-án (VIDEÓ)

2025. október 16. 06:11

Tizenöt évvel ezelőtt erről szó sem lehetett volna.

2025. október 16. 06:11
null

Orbán Viktor szerda este exkluzív interjút adott a mandiner.hu főszerkesztőjének, Kereki Gergőnek. A miniszterelnök elárulta: küszöbön a következő Orbán–Trump-csúcs – az időpont is megvan már, azonban amíg nem állapodtak meg az amerikaiakkal a tárgyalási témákról, addig nem hozzák nyilvánosságra a dátumot.

„Hiába magyarázom nekik évek óta, hogy ne a nemzeti ünnep napjára tegyék, nem változtatnak a kedvünkért ezen” – fogalmazott Orbán Viktor annak kapcsán, hogy pont október 23-án kezdődik a következő uniós csúcs. Kulcsfontosságú témák kerülnek majd terítékre a találkozón: az Európában élő oroszok vagyonának befagyasztása, valamint az egyhangúság szükségességének eltörlése a csatlakozási tárgyalások során.

Ráadásul az uniós csúcs már hamarabb megkezdődik, minthogy a magyar kormányfő odaérjen – ugyanis Orbán Viktor aznap beszédet mond a budapesti Békemeneten. „Ezért kénytelen leszek írásban is elküldeni a magyar álláspontot ezekben a kérdésekben.

A vitában pedig felkérjük valószínűleg a szlovákokat, Ficó elnök urat, hogy amíg meg nem érkezek, a magyar álláspontot folyamatosan képviselje”

– mondta Orbán Viktor.

A teljes interjút itt nézheti vissza:

Fotó: Földházi Árpád

Összesen 11 komment

Obsitos Technikus
2025. október 16. 08:16
Volt olyan év, hogy Brüsszelben mondott beszédet, de akkor meg az ment, hogy gyáva, nem mer kiállni itthon az ünnepen.
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. október 16. 08:15
Alaptalanul, de mégis halványan reménykedem benne, hogy a Kárpát-medence központtal, létrejön egy olyan szövetségi rendszer, mely valóban a térség valódi érdekeit képviseli, védi! Tetszik, nem tetszik, de végre ki kell mondani, hogy a régió érdekei alapvetően térnek el a túlfejlett, volt gyarmattartó globalizált Nyugat liberális demokráciájától, kik gyarmattartási gyakorlatukat modernizálva, áttranszformálva, felénk működtetik, érvényesítik, nem éppen tisztességes szándékaikat..!
Válasz erre
0
0
valaki-954
2025. október 16. 08:11
Nem kellene kockáztatni, mert Layenék ki fogják használni a magyar miniszterelnök távollétét, és aljas módon mindent megszavaztatnak. A magyar miniszterelnök 25-én este is elmondhatja a beszédét itthon. A Békemeneten pedig képviselheti magát Gulyás miniszter úrral, és semmi probléma nem lenne belőle. De Brüsszel nyakáról levenni a pórázt egy pillanatra sem lenne szabad!
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. október 16. 08:00
-:))))))))))))))) El kell kérni Magyar 🐒🐓 Júdás Péter a TISZA párt őrjöngő elnökétől a nevezetes "papírmasét"!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!