Erre senki sem számított: Ficónak különleges szerepet szán Orbán október 23-án (VIDEÓ)

„Hiába magyarázom nekik évek óta, hogy ne a nemzeti ünnep napjára tegyék, nem változtatnak a kedvünkért ezen” – fogalmazott Orbán Viktor annak kapcsán, hogy pont október 23-án kezdődik a következő uniós csúcs. Kulcsfontosságú témák kerülnek majd terítékre a találkozón: az Európában élő oroszok vagyonának befagyasztása, valamint az egyhangúság szükségességének eltörlése a csatlakozási tárgyalások során.

Ráadásul az uniós csúcs már hamarabb megkezdődik, minthogy a magyar kormányfő odaérjen – ugyanis Orbán Viktor aznap beszédet mond a budapesti Békemeneten. „Ezért kénytelen leszek írásban is elküldeni a magyar álláspontot ezekben a kérdésekben.