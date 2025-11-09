Kevés szellemi ember volt akkora hatással valós politikai döntésekre, mint Nemeskürty István – Sallai Zsófia a Mandinernek

„A célom az volt, hogy bemutassam: milyen volt Nemeskürty István a televízió elnökeként, millenniumi kormánybiztosként, a Magyar Corvin-lánc Testület elnökeként, filmstúdió-vezetőként, katonaként, tanárként, közíróként és kultúrpolitikusként. Minden megbízatásában, feladatában küldetést látott: azt, hogy azzal hazáját és nemzetét szolgálja” – fogalmaz a szerző a Mandinernek.

Szellemi szövetség Orbán Viktorral

Nemeskürty István azonban nemcsak a saját küldetését látta kristálytisztán, hanem azt is, mi a magyar nemzet missziója ezen a világon. Sallai Zsófia ezt bizonyítva A bibliai örökség – A magyar küldetéstudat története című könyvre hivatkozik, amelyben Nemeskürty egyebek mellett a Kánaán­-analógiát használva írja le, hogy a magyar nemzet létének isteni rendelés szerint célja van ezen a világon. Ez az inkább protestáns gondolkodásra jellemző párhuzam is azt bizonyítja, a katolikus Nemeskürty István nem zárkózott el más felekezetektől, sőt a magyar reformáció értékeit is képes volt meglátni. „Nemeskürty a kereszténységet a magyar nemzetet megtartó értéknek tartotta” – mutat rá a monográfia szerzője.

Felvetésünkre, miszerint a gondolatot, amely szerint a magyar nemzet megmaradása azon múlik, megőrzi-e kereszténységét, az utóbbi időben a miniszterelnök többször is hangoztatta, Sallai Zsófia hangsúlyozza: Orbán Viktor és Nemeskürty István között szoros szellemi szövetség volt, az egykori kormánybiztos szellemisége kijelölte az utat a jobboldal számára. Nemeskürty úgy vélte, a magyarság a Nyugathoz tartozik, de keleti gyökereit nem tagadhatja meg senki kedvéért – sőt ápolnia kell nem csupán a kultúrában, hanem a politikában és a gazdaságban is. „Ha végiggondoljuk, ez az a gondolkodás, amely a második Orbán-kormány óta meghatározza hazánk külpolitikáját: a keleti nyitás” – emlékeztet Sallai.