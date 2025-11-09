Ft
11. 09.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kultúrpolitikus Sallai Zsófia Budapest Nemeskürty István

Kevés szellemi ember volt akkora hatással valós politikai döntésekre, mint Nemeskürty István – Sallai Zsófia a Mandinernek

2025. november 09. 15:13

Hiánypótló kötet született a Nemeskürty István – Magyar küldetéstudattal a nemzet szolgálatában című monográfiával. A Magyar Corvin-lánc Testület megbízásából készült mű szerzőjével beszélgettünk.

2025. november 09. 15:13
Vizvári Soma

„A célom az volt, hogy bemutassam: milyen volt Nemeskürty István a televízió elnökeként, millenniumi kormánybiztosként, a Magyar Corvin-lánc Testület elnökeként, filmstúdió-vezetőként, katonaként, tanárként, közíróként és kultúrpolitikusként. Minden megbízatásában, feladatában küldetést látott: azt, hogy azzal hazáját és nemzetét szolgálja” – fogalmaz a szerző a Mandinernek.

Forrás: MTI / Soós Lajos

Szellemi szövetség Orbán Viktorral

Nemeskürty István azonban nemcsak a saját küldetését látta kristálytisztán, hanem azt is, mi a magyar nemzet missziója ezen a világon. Sallai Zsófia ezt bizonyítva A bibliai örökség – A magyar küldetéstudat története című könyvre hivatkozik, amelyben Nemeskürty egyebek mellett a Kánaán­-analógiát használva írja le, hogy a magyar nemzet létének isteni rendelés szerint célja van ezen a világon. Ez az inkább protestáns gondolkodásra jellemző párhuzam is azt bizonyítja, a katolikus Nemeskürty István nem zárkózott el más felekezetektől, sőt a magyar reformáció értékeit is képes volt meglátni. „Nemeskürty a kereszténységet a magyar nemzetet megtartó értéknek tartotta” – mutat rá a monográfia szerzője.

Felvetésünkre, miszerint a gondolatot, amely szerint a magyar nemzet megmaradása azon múlik, megőrzi-e kereszténységét, az utóbbi időben a miniszterelnök többször is hangoztatta, Sallai Zsófia hangsúlyozza: Orbán Viktor és Nemeskürty István között szoros szellemi szövetség volt, az egykori kormánybiztos szellemisége kijelölte az utat a jobboldal számára. Nemeskürty úgy vélte, a magyarság a Nyugathoz tartozik, de keleti gyökereit nem tagadhatja meg senki kedvéért – sőt ápolnia kell nem csupán a kultúrában, hanem a politikában és a gazdaságban is. „Ha végiggondoljuk, ez az a gondolkodás, amely a második Orbán-kormány óta meghatározza hazánk külpolitikáját: a keleti nyitás” – emlékeztet Sallai.

A hazafias oktatás mellett

Ha az oktatás területét vesszük, Nemeskürty különösen az alsó tagozatos tanítók munkáját tisztelte, mert úgy vélte, a tanulóknak az ebben a korban megszerzett tapasztalatai a leginkább meghatározók a későbbi eredményeik és a személyiségfejlődésük szempontjából. Az oktatáson keresztül kell ugyanis átadni a gyermekeknek azon közös értékeket, amelyek ezer éven keresztül egyben tartották a magyarságot. „Nemeskürty örökségét azonosíthatjuk abban is, hogy az Orbán­-kormányok nemzetstratégiai ügyként tekintenek az oktatás fejlesztésére. Egyértelműen azt a hazafias, de egyben modern oktatást igyekeznek megvalósítani, amit Nemeskürty István több írásában is bemutatott” – fogalmaz Sallai Zsófia. Jól szemléltette ezt a kultúrpolitikai attitűdöt az Ezer esztendő – Millenniumi Olvasó- és Daloskönyv című, két kötetből álló ajándék, amelyet Nemeskürty István kezdeményezésére az első Orbán-kormány küldött a diákoknak 2000-ben. A cél az volt, hogy a gyermekek átlapozva a köteteket a magyarság, a magyar kultúra esszenciáját megízlelve átéljék és átérezzék a nemzethez tartozás élményét, és megérezzenek valamit a magyarság küldetéséből.

Forrás: Földházi Árpád

Ügyes praktikák, diplomáciai különalkuk

Kevés szellemi ember volt akkora hatással valós politikai döntésekre, mint Nemeskürty István 

– igaz, nem elefántcsonttoronyban ücsörgő értelmiségiről van szó, hiszen legalább annyira a gyakorlat embere volt, mint a szellemé. Kész volt vezető pozíciókat vállalni, és a felelősséget sem hárította el.

A most megjelent kötetben ott vannak azok az ügyes praktikák, diplomáciai különalkuk, amelyeket Nemeskürty magával Aczél Györggyel, a Kádár-korszak legbefolyásosabb kultúrpolitikusával is meg tudott kötni a szellemi élet értékeinek őrzése érdekében. „Így tett akkor is, amikor a ma élő egyik legnagyobb írónkat, Bereményi Gézát hozzásegítette ahhoz, hogy első filmjét, a Tanítványok című mozit filmrendezői diploma nélkül, pusztán a dramaturgiai tapasztalataira hagyatkozva elkészíthesse. A létező szocializmus idején nagy feltűnést keltett a Requiem egy hadseregért című munkája is, amelyben az elsők között beszélt őszintén a második világháborúról, és sokaknak igazságot szolgáltatott, például a magyar 2. hadsereg katonáinak, akiket a Rákosi-korszak fasisztának bélyegzett” – sorolja a monográfia szerzője, leszögezve: Nemeskürty soha nem cimborált elvtelenül a hatalommal, és soha nem öncélúan cselekedett.

S hogy mennyire él Nemeskürty István emlékezete: idén nyáron a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főépületének aulájában róla mintázott mellszobrot avattak, az NKE újonnan alakult tanárképző kara az ő nevét viseli, és novemberben egy ünnepségen az egyetem egyik közösségi terét is róla nevezik el. Ám, mint arra Sallai Zsófia rámutat: mindez az NKE-hez köthető, és nagyobb figyelmet érdemelne. 

Ezenkívül a Pozsonyi út és az Ipoly utca sarkán áll egy Nemeskürty-szobor Budapest XIII. kerületében, ott élt ugyanis a kultúrpolitikus, akit a kerület díszpolgárává választottak. Hogy Budapest hagyományosan legbaloldalibb kerületében élt a magyar jobboldal egyik szellemi atyja, sokat elárul Nemeskürty István nagyvonalú személyiségéről és arról, hogy a nemzetet korántsem megosztani akarta, hanem éppen egyesíteni. Talán nem véletlen, hogy – Sallai Zsófia elmondása szerint – a környéken mindenki tisztelte: úri modora és páratlan műveltsége még azoknak is imponáló volt, akik a világ dolgairól gyökeresen másként vélekedtek.

Nemeskürty István nevét viseli az új tanárképző kar

Az NKE Nemeskürty István Tanárképző Karának jelmondata, „A haza iránti kötelesség” tükrözi Nemeskürty hitvallását, miszerint a tanító ember munkája a nemzet megmaradásának alapja. A kar célja olyan tanárok képzése, akik korszerű, identitáserősítő tudást adnak át, miközben kritikus gondolkodásra és közösségi felelősségvállalásra nevelik hallgatóikat – mondta a könyvbemutatón Deli Gergely, az NKE rektora, aki úgy vélekedett, Sallai Zsófia monográfiája lehetőséget teremt Nemeskürty István tanításainak újragondolására és életben tartására.

Nyitókép: Ficsor Márton

 

balbako_
2025. november 09. 15:43
Nemeskürty István a mi korunk Klebersberg Kunója volt! A nemzet tanár ura dolgos életében a magyar kultúráért dolgozott történészként, a MAFILM vezetőjeként, kultúrtörténészként, színikritikusként, és Millenniumi kormánybiztosként. Történészként leghíresebb munkáját az azóta sem tudták felülmúlni Requiem egy hadseregért a II.Magyar Hadsereg Don kanyarban vívott harcairól. Filmvezetőként a kor legnagyobb rendezőinek máig is ismert munkáit engedélyezte, támogatta. Várkonyi Zoltán, Sára Sándor, Jancsó, Banovich Tamás stb Írt magyar irodalomtörténetet Diák írj magyar éneket címmel és több, mint 50 kötete jelent meg magyar irodalomról, történelemről személyiségekről. Millenniumi kormánybiztosként szinte minden faluba elvitte a magyar történelmet újjáépítve a kommunizmus által szétzúzott falusi közösségeket. Elképesztő munkabírású emberként még ezek mellett egyetemen is tanított fő területe a 16-ik 17-ik század magyar irodalma volt.
