Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
10. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Zelenszkij gyászos kilátásai ellenére bekeményített a budapesti békecsúcs előtt

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Zsiday Viktor Ruandában Orbán Viktor

Egyetlen mondattal reagált a kormányfő Hadházyék álhírére: „Mondom, hogy bolond”

2025. október 20. 10:09

Orbán Viktor személyesen is cáfolta, hogy Ruandában járt volna.

2025. október 20. 10:09
null

Ahogy arról lapunk is beszámolt, újabb álhír vihart keltett Zsiday Viktor befektetési szakember, miután a HOLD Alapkezelő podcastjében egy történetet mesélt arról, hogy Ruandában járva a helyiek azt hitték róla, ő is „Viktor, a magyar elnök”, aki korábban állítólag meglátogatta az ország királyi palotáját, és különösen érdeklődött a királyi szarvasmarhacsorda iránt.

Ezt is ajánljuk a témában

A beszélgetés nyomán Hadházy Ákos független képviselő is megszólalt, és Hatvanpusztát emlegetve azt sugallta, hogy Orbán Viktor „személyesen válogathatta” ki a különleges marhákat a miniszterelnökhöz köthető birtokra.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője gyorsan reagált, rámutatva:

 Orbán Viktor soha nem járt Ruandában, így a történet teljes egészében kitaláció.

A miniszterelnök maga is kommentálta az ügyet a Mandiner cikke alatt.

Mondom, hogy bolond!”

 – írta, Zsiday Viktorra utalva a miniszterelnök.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. október 20. 10:13
Ezek csupa ilyen szar elbaszott selejtekkel vannak kitömve... A félbolond is hiánycikk ezeknél.
Válasz erre
2
0
kobi40
•••
2025. október 19. 23:55 Szerkesztve
Elég RANDÁN hazudozik ez a Zsiday. Azért , akik elhiszik a zebramesét, zsoltibácsimesét, ruandai marhamesét, jutalomból amolyan Poloska-módra megadóztatnám őket. Hadd kapjanak egy kis mintát. 😁
Válasz erre
2
0
tgeza
•••
2025. október 19. 21:33 Szerkesztve
ördöngös pepecselés 2025. október 19. 06:04 "azért a miniszterelnök betarthatná az állatvédelmi törvényeket és vigyázhatna a marháira a Hadházy nevű is folyton a Ferenciek terén kószál, most meg ez a Zsiday egész Ruandáig jutott" Ezek nem az ő marhái, valami soros nevű állattartó legeltet itt az EU-ban egy halom különféle parazita lényt...
Válasz erre
3
0
csulak
2025. október 19. 08:45
tiszta beszed
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!