Egyetlen mondattal reagált a kormányfő Hadházyék álhírére: „Mondom, hogy bolond”

Zebrák után egzotikus marhákról terjed álhír – ezúttal Zsiday Viktor indított el röhejes fake news-cunamit
Az álhír egy podcastbeszélgetés nyomán terjedt el.
Orbán Viktor személyesen is cáfolta, hogy Ruandában járt volna.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, újabb álhír vihart keltett Zsiday Viktor befektetési szakember, miután a HOLD Alapkezelő podcastjében egy történetet mesélt arról, hogy Ruandában járva a helyiek azt hitték róla, ő is „Viktor, a magyar elnök”, aki korábban állítólag meglátogatta az ország királyi palotáját, és különösen érdeklődött a királyi szarvasmarhacsorda iránt.
A beszélgetés nyomán Hadházy Ákos független képviselő is megszólalt, és Hatvanpusztát emlegetve azt sugallta, hogy Orbán Viktor „személyesen válogathatta” ki a különleges marhákat a miniszterelnökhöz köthető birtokra.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője gyorsan reagált, rámutatva:
Orbán Viktor soha nem járt Ruandában, így a történet teljes egészében kitaláció.
A miniszterelnök maga is kommentálta az ügyet a Mandiner cikke alatt.
Mondom, hogy bolond!”
– írta, Zsiday Viktorra utalva a miniszterelnök.
