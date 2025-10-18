Zebrák után egzotikus marhákról terjed álhír – ezúttal Zsiday Viktor indított el röhejes fake news-cunamit

Nemrég Zsiday Viktor befektetési szakember volt a HOLD alapkezelő podcastjének vendége. A műsorban Zsiday többek közt arról beszélt, hogy egy alkalommal, amikor a királyi palotánál járt Ruandában – ahol 1932-ig az uralkodó lakott, és tulajdonképpen egy nagy szénakunyhó –, egy vezető megkérdezte tőle, honnan érkezett, mire ő elmondta: Magyarországról, és bemutatkozott neki.

Erre a vezető úgy reagált, hogy „nagyon jó, tavaly itt volt a magyar president és őt is Viktornak hívják, és ő is megnézte ezt a kunyhót. A magyar presidentet a királyi szarvasmarhacsorda érdekelte leginkább. Hatalmas szarvuk van, ezért tartják őket, a királynak a gazdagságát szimbolizálják” – hangzott el a beszélgetés során, amellyel a hvg.hu egy külön cikkben foglalkozott.

Ezt a beszélgetést Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is kiszúrta, aki Facebook-oldalán nem meglepő módon előhozakodott Hatvanpusztával. Bejegyzésében azt írta, „milyen véletlen: a hatvanpusztai szafariparkban nem csak zebrák , antilopok, bölények és jávorszarvasok vannak, hanem ilyen, Ankole-Watusi marhák is legelésznek. Ezek szerint Orbán személyesen válogathatta őket a Lőrinc nevén futtatott privát állatkertjébe”.

Azonban, mint kiderült, mind Zsiday, mind Hadházy hatalmas fake news-t terjeszt: