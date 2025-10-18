Ft
Zsiday Viktor majorság Hadházy Ákos zebra marha fake news podcast Orbán Viktor

Zebrák után egzotikus marhákról terjed álhír – ezúttal Zsiday Viktor indított el röhejes fake news-cunamit

2025. október 18. 17:47

Az álhír egy podcastbeszélgetés nyomán terjedt el.

2025. október 18. 17:47
null

Nemrég Zsiday Viktor befektetési szakember volt a HOLD alapkezelő podcastjének vendége. A műsorban Zsiday többek közt arról beszélt, hogy egy alkalommal, amikor a királyi palotánál járt Ruandában – ahol 1932-ig az uralkodó lakott, és tulajdonképpen egy nagy szénakunyhó –, egy vezető megkérdezte tőle, honnan érkezett, mire ő elmondta: Magyarországról, és bemutatkozott neki. 

Erre a vezető úgy reagált, hogy „nagyon jó, tavaly itt volt a magyar president és őt is Viktornak hívják, és ő is megnézte ezt a kunyhót. A magyar presidentet a királyi szarvasmarhacsorda érdekelte leginkább. Hatalmas szarvuk van, ezért tartják őket, a királynak a gazdagságát szimbolizálják” – hangzott el a beszélgetés során, amellyel a hvg.hu egy külön cikkben foglalkozott.

Ezt a beszélgetést Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is kiszúrta, aki Facebook-oldalán nem meglepő módon előhozakodott Hatvanpusztával. Bejegyzésében azt írta, „milyen véletlen: a hatvanpusztai szafariparkban nem csak zebrák , antilopok, bölények és jávorszarvasok vannak, hanem ilyen, Ankole-Watusi marhák is legelésznek. Ezek szerint Orbán személyesen válogathatta őket a Lőrinc nevén futtatott privát állatkertjébe”.

Azonban, mint kiderült, mind Zsiday, mind Hadházy hatalmas fake news-t terjeszt:

  • Orbán Viktor ugyanis nem járt Ruandában,
  • így aztán nem nézhette meg a királyi palotát sem;
  • és természetesen nem érdeklődött semmiféle különleges marhafajta iránt

– erre Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője mutatott rá közösségi oldalán.

Korábban már zebrákat is hallucináltak Hatvanpusztára

Emlékezetes, hogy még tavasszal felröppent a hír, miszerint Orbán Viktor miniszterelnök zebrákat tart a birtokán – azonban kiderült, hogy fake news az egész, hiszen még csak az sem a miniszterelnök birtoka volt, amit összefüggésbe hoztak az üggyel.

Ráadásul a zebrák a tévesen hírbe hozott majorságtól is kilométerekre – az RTL ott kutató riportere szerint is több óra sétára – vannak”

– mutatott rá a Zebra Digitális Polgári Kör bő két hónapja. Mint ismert, ez a DPK azt tűzte zászlajára, hogy „lelegeli” az álhíreket, vagyis felveszi velük szemben a harcot. 

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

