Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
10. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Marco Rossi magyar válogatott Magyarország FIFA Örményország jegyvásárlás

Résen kell lenni a jegyvásárlásnál, csak 900-an láthatják élőben a magyar válogatottat

2025. október 17. 17:57

A FIFA világranglistáján négy helyet javító magyar labdarúgó-válogatott jereváni világbajnoki selejtezőjére csak 900 jegyet biztosítottak az MLSZ számára az örmény szervezők.

2025. október 17. 17:57
null

Hétfőn 10 órakor indul a jegyértékesítés a magyar labdarúgó-válogatott Örményország elleni idegenbeli világbajnoki selejtezőjére. A magyar szövetség (MLSZ) pénteki tájékoztatása szerint a november 13-án, közép-európai idő szerint 18 órakor kezdődő jereváni mérkőzésre 

900 belépőt biztosítottak a vendégek számára az örmény szervezők egységesen 3500 forintért.

A vásárlás Szurkolói Klub-regisztrációhoz kötött, jegyet kizárólag a klub tagjai vásárolhatnak. További információk az MLSZ oldalán olvashatók!

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar válogatott az októberi világbajnoki selejtezőin előbb a Puskás Arénában 2–0-ra legyőzte az örményeket, majd bravúros, 2–2-es döntetlent ért el Portugália vendégeként.

A magyar csapat négy fordulót követően öt ponttal a második helyen áll a csoportjában, az örmények három ponttal a negyedikek. A négyesből az első automatikusan kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőn harcolhatja ki a részvételt. A magyar válogatott az utolsó körben, november 16-án 15 órakor a Puskás Arénában fogadja Írországot, míg az örmények ugyanekkor a portugálokkal mérkőznek meg Portóban.

Ezt is ajánljuk a témában

Javított a világranglistán a magyar válogatott

Friss hír még a magyar válogatottal kapcsolatban, hogy négy helyet javítva a 37. pozícióba lépett előre a nemzetközi szövetség (FIFA) legfrissebb, pénteken nyilvánosságra hozott világranglistáján. A mieink vb-selejtezős csoportellenfeli közül 

  • Portugália az 5., 
  • Írország a 62., 
  • míg Örményország a 104. helyen áll.

Az élmezőnyben a spanyolok mögött az argentinok és a franciák helyet cseréltek, így most a világbajnoki címvédő dél-amerikaiak a másodikak.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MLSZ

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!