Résen kell lenni a jegyvásárlásnál, csak 900-an láthatják élőben a magyar válogatottat

Portugália–Magyarország: „Nagyon szeretném, hogy az MLSZ kivizsgálja az ügyet” – Csányi Sándortól magyarázatot várnak, adatszivárgás történhetett
Érzékeny szurkolói adatok kerültek ki a szövetségtől
A FIFA világranglistáján négy helyet javító magyar labdarúgó-válogatott jereváni világbajnoki selejtezőjére csak 900 jegyet biztosítottak az MLSZ számára az örmény szervezők.
Hétfőn 10 órakor indul a jegyértékesítés a magyar labdarúgó-válogatott Örményország elleni idegenbeli világbajnoki selejtezőjére. A magyar szövetség (MLSZ) pénteki tájékoztatása szerint a november 13-án, közép-európai idő szerint 18 órakor kezdődő jereváni mérkőzésre
900 belépőt biztosítottak a vendégek számára az örmény szervezők egységesen 3500 forintért.
A vásárlás Szurkolói Klub-regisztrációhoz kötött, jegyet kizárólag a klub tagjai vásárolhatnak. További információk az MLSZ oldalán olvashatók!
Ezt is ajánljuk a témában
Érzékeny szurkolói adatok kerültek ki a szövetségtől
A magyar válogatott az októberi világbajnoki selejtezőin előbb a Puskás Arénában 2–0-ra legyőzte az örményeket, majd bravúros, 2–2-es döntetlent ért el Portugália vendégeként.
A magyar csapat négy fordulót követően öt ponttal a második helyen áll a csoportjában, az örmények három ponttal a negyedikek. A négyesből az első automatikusan kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőn harcolhatja ki a részvételt. A magyar válogatott az utolsó körben, november 16-án 15 órakor a Puskás Arénában fogadja Írországot, míg az örmények ugyanekkor a portugálokkal mérkőznek meg Portóban.
Ezt is ajánljuk a témában
Miután történelmi döntetlent játszott a magyar labdarúgó-válogatott Portugáliában, mindenki a szövetségi kapitány titkaira kíváncsi. Marco Rossi egy interjúban most leleplezte, mi vezetett sikerre.
Friss hír még a magyar válogatottal kapcsolatban, hogy négy helyet javítva a 37. pozícióba lépett előre a nemzetközi szövetség (FIFA) legfrissebb, pénteken nyilvánosságra hozott világranglistáján. A mieink vb-selejtezős csoportellenfeli közül
Az élmezőnyben a spanyolok mögött az argentinok és a franciák helyet cseréltek, így most a világbajnoki címvédő dél-amerikaiak a másodikak.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: MLSZ