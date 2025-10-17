Résen kell lenni a jegyvásárlásnál, csak 900-an láthatják élőben a magyar válogatottat

Hétfőn 10 órakor indul a jegyértékesítés a magyar labdarúgó-válogatott Örményország elleni idegenbeli világbajnoki selejtezőjére. A magyar szövetség (MLSZ) pénteki tájékoztatása szerint a november 13-án, közép-európai idő szerint 18 órakor kezdődő jereváni mérkőzésre

900 belépőt biztosítottak a vendégek számára az örmény szervezők egységesen 3500 forintért.

A vásárlás Szurkolói Klub-regisztrációhoz kötött, jegyet kizárólag a klub tagjai vásárolhatnak. További információk az MLSZ oldalán olvashatók!