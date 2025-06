„A pálya meg a hőség…” – az új edzővel sem tud felállni a történelmi pofonból az NB I-es kifogásokat találó BL-döntős

Az 1–1-es végeredmény után az Inter találatánál gólpasszt jegyző Carlos Augusto NB I-be illő kifogásokkal próbálta magyarázni az újabb kínos teljesítményt: a hőséget és a pálya szokatlan talaját is felemlegette, gyorsan hozzátéve, ezekkel persze az ellenfélnek is ugyanúgy meg kellett küzdenie. Az összecsapást egyébként a világ 20. legnagyobb stadionjában, a kaliforniai Pasadenában levő Rose Bowl-arénában rendezték – a 90 ezres létesítményben a félháznál is kevesebb, 40 ezer ember lézengett.

