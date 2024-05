Rossi elmondta, mit szeretne elérni a válogatott az Eb-n, és mi a szerepe ebben Szoboszlainak

Szoboszlai Dominikról, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányáról Rossi azt mondta, formájától sok függ az Európa-bajnokságon, és miután nem csak csapatkapitánya, vezére is a nemzeti együttesnek, az ő állapota különösen fontos lesz. „Minden képessége meg van ahhoz, hogy az Eb-n is vezér legyen. A pályán szabadságot kap, de ez nem azt jelenti, hogy fegyelmezetlen lenne. Sőt, nagyon is felelősségteljes. De nálunk egyébként sincsenek sztárok, nincs különbség a futballisták között, mindenki egyenrangú. Bízom a játékosaimban, huszonhatan utazunk el Németországba.”.

A sajtótájékoztatón részt vett a játékosok közül Loic Nego, aki úgy fogalmazott, „Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy kijutottunk az Eb-re. A magyar válogatott nemcsak Európában, hanem világszerte egyre nagyobb elismertségnek örvend, ezt a mezt viselni pedig fantasztikus érzés, amit nem igazán tudok leírni szavakkal”.