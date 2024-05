Gazdag Dániel őszintén válaszolt Marco Rossi kritikájára

Nyitókép: Omar Vega/Getty Images

A napokban beszámoltunk róla, hogy Gazdag Dániel 57. gólját szerezte a Philadelphia Union együttesébben, ezzel pedig a klub rekordere lett. Ez alkalomból a Nemzeti Sport készített interjút a válogatott labdarúgóval. Az újdonsült klubrekorder csodás érzésként éli meg mindezt, és a lap kérdésére elmondta, hogy az eddigi csúcstartó Sébastien Le Toux is gratulált neki a sikerhet.

„Oké, fiatal egyesületről beszélünk (a klub 2008-ban jött létre), de ez akkor is óriási büszkeséggel tölt el”

– fogalmazott Gazdag, aki azt is elmondta, hogy mikor 3 éve a Philadelphia Union szerződtette, meg sem fordult a fejében, hogy ilyen sikereket elérhet. Beszélt arról is, hogy családjával együtt megtalálta a helyét Amerikában, kiegyensúlyozottan, boldogan élik a mindennapokat, és a csapattársak is gyorsan befogadák, segítettek mindenben.

A családja egyébként minden otthoni meccsén ott szoktt lenni, és a nagyobbik fia értette is, hogy mekkora sikert ért el, és a végén annyit mondott neki:

„Ez az szép volt apa!”

Magyarországról is sokan gratuláltak, a klubtól pedig megkapta a labdát, amellyel az 57. gólt szerezte.

Gazdag Dániel egyébként 50 gólnál tart a bajnokságban, ugyanúgy, mint a Sporting Kansas City-ben futballozó Sallói Dániel, és ezzel megvan az esélye, hogy megelőzze Nikolics Nemanját, és az MLS történetének legjobb magyar gólszerzője legyen. Ezt eddig nem is tudta, de természetesen motivációt jelent a lehetőség.

Sallóival egyébként barátok, rendszeresen beszélnek, és mindig megnézi az eredményeit, rendszeresen gratulál, ha gólt szerzett. Nikolicsot jól ismeri a válogatottból, sokat köszönhet neki, és reméli, hogy megszerzi a két gólt, amivel megelőzi. Amennyiben sikerül, ír neki egy „szép” üzenetet. A magyar labdarúgó a az utóbbi meccsek gyengébb eredményei ellenére biztos benne, hogy együttese bejut a rájátszásba, és ott szerinte bármire képesek lesznek.

Eddigi legjobb idényében 24 gólt szerzett, ezt szeretné felülmúlni. Eddig 8 bajnokin 6 gólt szerzett, de újabb gólokat akar lőni. Nagyszerű formában érzi magát, és olyan passzban van, hogy ez sikerülhet is. Gazdag Dániel beszélt Marco Rossi vele szemben megfogalmazott bírálatáról (a szövetségi kapitány a Koszovó elleni győztes meccset követően azt mondta, többet vár a labdarúgótól).